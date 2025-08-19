Primer dia del comboi amb bombers de la Catalunya central a Jarilla: torns de 12 hores per combatre l'incendi descontrolat
Un equip d'una cinquantena d'efectius i el GRAF treballen al flanc dret de l’incendi, que ja ha cremat més de 15.000 hectàrees i continua actiu en diversos punts
Un equip de Bombers de la Generalitat, incloent-hi efectius de la Catalunya central i un mitjà aeri d'Òdena, es troba desplaçat a Extremadura per donar suport en les tasques d’extinció de l’incendi forestal de Jarilla, a la província de Càceres, un foc que ja ha calcinat més de 15.000 hectàrees i que continua actiu en bona part del seu perímetre.
Durant la primera jornada de treball, aquest dimarts, els Bombers han estat desplegats al flanc dret de l’incendi. El comboi té assignat un sector que està ancorat a camins o camps de cultiu. Al llarg de la jornada, els efectius han detectat una fumerola en una soca d'un arbre a tocar de zona no cremada. També han estabilitzat dues represes en zones de pastures.
Segons ha explicat el sotsinspector i coordinador de comandament del comboi, Ferran Garcia, a partir d’aquest dimecres l’equip català s’incorporarà directament a la zona activa del foc, contribuint a les tasques de contenció i control. Tot i que s’estima que el 50-60% de l’incendi està controlat, la situació continua sent molt complexa a causa de la virulència del cap del foc.
El centre de comandament operatiu s’ha establert al municipi de La Granja, a Càceres, des d’on es coordinen tots els recursos desplaçats. Els bombers fan torns de 24 hores dividits en dues franges: 12 hores de dia (de 7 del matí a 7 del vespre) i 12 de nit (de 7 del vespre a 7 del matí). Durant els descansos, l’equip s’allotja a la ciutat de Plasència.
Aquesta missió s’emmarca dins dels protocols de cooperació entre comunitats autònomes per fer front als grans incendis forestals que afecten l'oest peninsular.
