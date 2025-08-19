Foc

Detingut un menor de 17 anys com a presumpte autor de vuit incendis forestals a Santiago

La fiscalia ha decretat el seu internament en un centre de reclusió

El barri de Vidán registra el seu cinquè incendi forestal a l’agost / Jesús Prieto

Arturo Reboyras

Santiago

Un menor de 17 anys i veí de Santiago ha sigut detingut en una operació conjunta del Cos Nacional de Policia i la policia local com el principal sospitós d’almenys vuit incendis forestals que s’han produït en la primera quinzena d’agost a la zona d’A Rocha Nova i Vidán, a la capital gallega.

Segons ha pogut saber El Correo Gallego, del mateix grup editorial que Regió7, de fonts policials, testimonis presencials han identificat un noi que van poder veure amb artefactes incendiaris mirant de calar foc en masses forestals d’aquesta zona.

Les investigacions dutes a terme pels cossos policials han permès arribar fins a aquesta persona, que va ser detinguda quan portava dos encenedors que suposadament utilitzava per incendiar els boscos dels afores de Santiago.

El noi va ser posat a disposició de la Fiscalia de Menors de la Corunya, que ja ha decretat el seu ingrés en un centre d’internament de menors.

