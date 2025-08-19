Sánchez anuncia que declararà zona catastròfica les àrees calcinades pels incendis
El president del Govern central torna a insistir en la creació d’un Pacte d’Estat contra l’emergència climàtica durant la seva visita al Punt de Comandament Avançat de Jarilla, a Cáceres
Ángel García Collado
El president del Govern, Pedro Sánchez, ha anunciat durant la seva visita al Punt de Comandament Avançat de l’incendi forestal de Jarilla —que ja ha arrasat més de 15.500 hectàrees— que dimarts vinent es declararan com a zona catastròfica totes les àrees calcinades del país. Cal recordar que, al llarg d’aquest estiu tràgic, ja han cremat més de 370.000 hectàrees, principalment al flanc oest de la península.
El dia 26 d’agost, el Govern procedirà a la declaració de zones afectades per una emergència de protecció civil als territoris afectats pels incendis. “Això significa el compromís del Govern d’Espanya per afrontar la tasca de la reconstrucció un cop s’extingeixin els incendis i es conegui l’impacte econòmic sobre els veïns dels territoris afectats”, ha indicat Pedro Sánchez durant la seva compareixença.
“A la Conferència de Presidents vam acordar reforçar el nostre sistema de Protecció Civil", ha recordat Sánchez, "i gràcies a això, hem demanat canalitzar tots els llocs on hi ha hagut emergències, així com desplegar efectius i recursos arribats d’altres parts d’Europa. La lleialtat institucional i la solidaritat entre territoris és fonamental per a nosaltres. Des del primer moment, el sistema de Protecció Civil ha estat al costat d’Extremadura, i ho continuarem fent quan s’extingeixi l’incendi, en la tasca de reconstrucció”, assenyala el president.
Pacte d’Estat contra l’emergència climàtica
A més, el president del Govern ha recordat que, a principis del proper mes de setembre, plantejarà la creació d’un Pacte d’Estat contra l’emergència climàtica, quelcom que ja va anunciar en la seva visita als incendis forestals que assolen Lleó i Ourense el passat cap de setmana. “L’AEMET ens diu que l’onada de calor està arribant a la seva fi. Hem passat 16 dies convivint-hi, i s’ha convertit en la més llarga des que tenim dades (any 1975). Això vol dir que, independentment de quina sigui la causa dels incendis, l’emergència climàtica s’està agreujant i té un impacte més gran. Necessitem la unitat constitucional i la coherència de les polítiques que es posen en marxa per preparar els territoris. Aquest pacte comprometrà totes les institucions a treballar-hi. Hem de redimensionar la nostra capacitat. Els mitjans seran més grans. És una cosa que no pot canviar cada quatre anys, cada cop que hi hagi eleccions”, ha sentenciat Sánchez.
En qualsevol cas, ha insistit que “queden hores difícils” i, per tant, ha demanat als ciutadans que “extremin les precaucions” i que no es confiïn perquè encara queden “moments crítics”. “Feu cas i estigueu atents a les recomanacions de les institucions”, ja sigui la Guàrdia Civil o, en definitiva, el conjunt del Sistema de Protecció Civil.
