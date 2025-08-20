FOCS ESPANYA
Els incendis a Espanya deixen gairebé 400.000 hectàrees arrasades i 33 detinguts; el vent dificulta l’extinció
El final de l’onada de calor ha donat un respir en alguns focus
David López Frías
Espanya continua cremant, en la que és ja la pitjor onada d’incendis de les tres últimes dècades. Malgrat que la baixada de les temperatures ha donat un respir en algunes regions afectades, com és el cas d’Astúries, el vent està dificultant les tasques d’extinció en d’altres, com el foc d’Extremadura que amenaça el Valle del Jerte.
Segons les dades del sistema de satèl·lits Copernicus de la Comissió Europea, ja ens estem acostant a les 400.000 hectàrees de terreny calcinades (391.581), en un total de 22 focus actius de nivell 2, que és la màxima categoria de risc actualment. El 2025 es converteix així en l’any amb més hectàrees cremades del segle XXI al nostre país.
Extremadura
El foc que més preocupa, avui, dia 20 d’agost, és el de Jarilla, que està assolant Extremadura. Ja ha cremat més de 16.000 hectàrees de terreny i un perímetre de 164 quilòmetres. Ja ha fet el salt a la comunitat veïna de Castella i Lleó. Les flames amenacen el Valle del Jerte.
Els equips d’extinció, tant terrestres com aeris, concentren els seus esforços al flanc nord-est, en direcció als termes municipals de Jerte i Tornavacas. Ja es tracta de l’incendi més gran d’Extremadura Fins ara, l’incendi de Valencia de Alcántara, que va tenir lloc l’agost del 2003 i va cremar aproximadament 13.693 hectàrees, era el que ostentava aquesta marca.
La baixada de les temperatures i l’increment de la humitat semblen haver donat un respir a les unitats que estan lluitant contra el foc en aquesta comunitat, però el vent pot complicar l’extinció
Galícia
A Galícia, els incendis es mantenen actius, però les hectàrees no augmenten. Si als set focus actius s’hi afegeixen els incendis controlats i estabilitzats, la superfície cremada gairebé arriba a les 73.000 hectàrees. Les observacions del satèl·lit Copernicus, però, incrementen aquestes previsions.
El que s’ha conegut avui és que el foc ha cremat el cim més alt de Galícia, Pena Trevinca, i amenaça un bosc de teixos centenaris a la província d’Ourense, el més antic de la comunitat.
Les províncies d’Ourense i Lugo estan sent les més afectades. El servei d’alta velocitat que connecta Madrid i Galícia es troba suspès per setè dia consecutiu a causa dels incendis forestals que afecten la província d’Ourense. Segons ha informat Adif en un comunicat a través de la xarxa social X, la interrupció del servei es mantindrà, almenys, fins aquest dimecres, 20 d’agost, al migdia.
Castella i Lleó
Encara hi ha 11 pobles evacuats i quatre estan en situació d’alerta a Castella i Lleó. El foc originat a la zona de Porto ha sigut el que més terreny ha afectat. La baixada de les temperatures, no obstant, està ajudant a sufocar els focus.
L’imprevisible comportament de les flames està sent el principal problema per als bombers. Les fortes ratxes de vent estan fent impossible controlar les flames. Focs com el que afecta la zona d’El Bierzo o el llac de Sanabria són els que més preocupen.
Tres dels bombers que participaven en les tasques d’extinció continuen ingressats a l’Hospital Río Hortega de Valladolid, i també una dona gran, per inhalació de fum. Un cinquè afectat ha hagut de ser traslladat a l’Hospital de Getafe, que compta amb una unitat especialitzada de cremats.
Astúries
El final de l’onada de calor ha permès que alguns incendis, com el que afecta la regió d’Astúries, estigui sent controlat. Es comptabilitzen 15 incendis; set estan actius, sis estan controlats i dos estan estabilitzats. Les tasques d’extinció s’han concentrat al llarg de la jornada en l’incendi de Degaña, procedent d’Anllares del Sil a Lleó, segons informa el SEPA.
