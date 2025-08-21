Espanya, en flames
Els incendis d'Espanya baixen a 18, però vuit continuen amb flames molt virulentes
«El temps és favorable i això significa que hi ha una oportunitat d’avenç significatiu», assegura la directora general de Protecció Civil
Olga Pereda
Onze dies després que mig Espanya comencés a cremar i es provoqués un descomunal desastre mediambiental, el nombre d’incendis, per fi, està baixant i el descens de les temperatures contribueix a la millora. No obstant, 18 focs continuen en nivell 2 (risc alt), tres menys que dimecres. Especialment preocupant és la situació en vuit d’aquests incendis, on els 1.400 militars de la UME desplegats continuen treballant en la seva extinció juntament amb la resta de mitjans autonòmics i internacionals, inclosos helicòpters Black Hawk txecs i Chinook neerlandesos. «El temps és favorable i això significa que hi ha una oportunitat d’avenç significatiu», ha assegurat la directora general de Protecció Civil, Virginia Barcones, en la seva compareixença després de la reunió del Comitè Estatal de Coordinació i Direcció (Cecod).
«Primer hem d’apagar les flames, després realitzarem les valoracions econòmiques»
Els enormes danys econòmics encara no estan quantificats. «Primer hem d’apagar les flames. Després ja realitzarem les valoracions econòmiques», ha afegit Barcones, que ha recordat que el pròxim Consell de Ministres donarà llum verda a les ajudes estatals. L’organització agrària COAG estima en almenys 600 milions d’euros les pèrdues directes causades pels incendis que assolen Galícia, Castella i Lleó i Extremadura tant en agricultura i ramaderia com en apicultura, un sector, aquest últim, que ha resultat especialment danyat pel foc.
Malgrat que el vent està sent més moderat que dies enrere (factor fonamental per combatre les flames, juntament amb la temperatura i la humitat), el panorama continua sent molt complicat a Porto (Zamora), on s’han evacuat 11 poblacions. Mentrestant, el pronòstic millora bastant a Ourense i Lleó. A Jarilla (Càceres) també hi ha una sensació optimista, tot i que els tècnics continuen molt pendents del focus actiu que s’acosta perillosament a Salamanca. A Astúries –comunitat que visitarà divendres Pedro Sánchez– continuen diversos focus actius, tot i que menys virulents. La màxima responsable de Protecció Civil ha alertat del perill que poden suposar ara els reincendis. És a dir, les flames que no queden extingides del tot i que tornen a assolar la massa forestal.
Ajuda internacional
Barcones ha especificat que Alemanya, Andorra, Finlàndia i la República Txeca estan entre els nombrosos països que estan ajudant en les tasques d’extinció. En total, ara mateix hi ha quatre avions i quatre helicòpters internacionals a les zones afectades, on també treballen set dotacions de bombers d’altres països (220 efectius) i 48 vehicles. Els professionals de Romania –dotats amb eines de mans– que van ser reclutats però finalment Castella i Lleó no va considerar necessari mobilitzar han sigut sol·licitats per Galícia per combatre el focus d’Ourense. La seva funció serà «estabilitzar incendis per evitar que evolucionin», en paraules de Barcones. Dimecres a la nit van ser mobilitzats també els 20 bombers oferts per Grècia, que arribaran a Astúries divendres al matí, on combatran les flames amb eines de mà.
Les comunitats autonòmiques, entre les quals hi ha Catalunya, Madrid, el País Basc i les Balears, també s’han bolcat a oferir ajuda als territoris afectats. Sobre el terreny estan treballant set helicòpters i sis avions, a més de 17 dotacions de bombers.
