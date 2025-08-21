La directora de Protecció Civil, contra el PP per les crítiques pels focs: "Qui no en sàpiga, que s'aparti"
La ministra Robles se suma a la crítica als populars pels seus atacs a Barcones: "És molt còmode parlar des dels despatxos"
Juan Ruiz Sierra
Els incendis que han arrasat les últimes setmanes Castella i Lleó, Galícia i Extremadura amb una virulència gairebé sense precedents comencen a remetre, però el xoc polític entre el Govern espanyol i el PP no. La directora general de Protecció Civil, Virginia Barcones, es va revoltar aquest dijous contra les acusacions provinents de les files populars, que poc abans l’havien titllat de “piròmana” per les seves crítiques a la gestió del foc per part d’aquestes comunitats, totes governades pel partit d’Alberto Núñez Feijóo.
“Fins on arribarem? Aquells que no aporten, que s’apartin”, va afirmar Barcones, en una frase dirigida no tant als presidents autonòmics com als portaveus del PP a nivell estatal.
En especial, al seu vicesecretari de Coordinació Autonòmica, Elías Bendodo. “La directora general de Protecció Civil, que se suposa que és una professional que hauria de parlar de qüestions tècniques i de com ha pogut col·laborar o ajudar en l’extinció dels incendis, és una piròmana més que s’ha dedicat a insultar els governs autonòmics. Així és impossible donar solució als problemes”, va dir Bendodo al matí, en resposta a la crítica formulada el dia anterior per Barcones, qui havia assegurat que les comunitats del PP s’havien dedicat a demanar “coses impossibles” a l’Executiu central en la lluita contra el foc.
La manca d’“ètica”
“Qui pensi que atacant-me em farà callar, que perdi tota esperança”, va deixar clar la màxima responsable de Protecció Civil durant la seva compareixença diària per informar sobre l’evolució dels incendis. La ministra de Defensa, Margarita Robles, una altra dirigent que fins ara també havia evitat la confrontació amb el PP, va llançar un missatge similar. “És molt còmode parlar des dels despatxos”, va dir Robles.
Barcones va començar destacant els seus esforços durant aquestes dues setmanes dramàtiques. “Em sembla tan fort, tan poc ètic, tan poc responsable anomenar piròmana a una persona que al llarg d’aquests 11 dies, i crec que el meu estat físic ho demostra, ha fet tot el possible i més per ajudar i sumar esforços. Fins on arribarem? Què val per intentar desacreditar una persona? Fins on arriba la crítica política?”, es va preguntar.
“Una mica de mesura i serenor. En aquests moments, anomenar piròman qualsevol responsable és acusar-lo d’un delicte. Estan dient que jo soc una delinqüent. Tot ha cremat i continua cremant. Si us plau, aquells que no aporten, que s’apartin fins que aquesta situació s’acabi. Jo seguiré treballant fins a l’últim alè”, va concloure Barcones.
Subscriu-te per seguir llegint
- Intenten enganyar els Mossos en un control a Sant Fruitós i acaben denunciats
- Així pots rectificar en línia la teva vida laboral per augmentar la cotització a la Seguretat Social
- ADF del Moianès des dels incendis de Zamora: «L'extensió és bestial i els mitjans són molt escassos»
- La comissaria dels Mossos inundada i la piscina tancada: els efectes de la forta tempesta a la Seu d'Urgell
- Mor als 75 anys Víctor Feliu, l'activista manresà en majúscules
- «Si no s’hi fa alguna cosa, el Passeig entrarà en decadència»
- L'adeu al manresà Pep Farrés, que va morir sobtadament als 63 anys
- El misteri dels esquís perduts en ple centre de Manresa a l'estiu