El 29% de les llars a Espanya estan formades per dues persones, la xifra més alta del segle
Les llars unipersonals també van en augment: ja representen el 28% del total dels 19 milions registrats
O.P
O en parella o en solitud. Aquestes són les dues formes de viure que més augmenten a Espanya. Dels 19 milions de llars registrades, el 29% estan integrades per dues persones, el tipus més nombrós des de començaments del segle, tot i que les últimes dades mostren un clar augment dels llars unipersonals, que ja representen el 28%.
Segons l’última Estadística Contínua de Població (ECP) de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), de l'1 de juliol de 2025, a Espanya hi ha 5.671.919 habitatges amb dos membres, seguits de 5.541.399 llars d’una sola persona.
La radiografia de les llars a Espanya mostra com aquesta majoria de dues persones pot deure’s a “la sortida dels fills d’una llar familiar” o a processos sociodemogràfics com “la infecunditat voluntària”, és a dir, parelles que decideixen no tenir fills, segons explica a l’agència Efe la doctora en Sociologia per la Universitat d’Alacant, María José Rodríguez. A més, “no totes les persones que resideixen en una mateixa llar són una família”, aclareix l’experta.
Actualment, segons un estudi de Funcas, al 72% de les llars espanyoles no hi viuen infants ni joves, un 8% més que el 2012. D’aquestes, en una quarta part hi viu només una persona, l’opció que més ha augmentat en els últims anys (del 23,6% al 26,6% entre 2012 i 2021). A continuació se situen les llars on només hi ha adults, com per exemple aquelles on amics o desconeguts comparteixen pis. I, en tercer lloc (el 21%), es troben les llars amb una parella sola, que superen en nombre les famílies convencionals formades per dos adults i descendents (que suposen el 17%).
L’informe de Funcas subratlla que “les llars que més han augmentat a tota Europa són aquelles que no encaixen amb la idea que històricament evoca el concepte de família”. Els motius d’aquest canvi social són diversos. D’una banda, ha augmentat el nombre de persones que no volen tenir fills, perquè “avui dia hi ha més llibertat, menys pressió sobre la necessitat de formar una família i altres expectatives vitals”, segons resumeix María Miyar, directora d’estudis socials de Funcas.
Tornant a les xifres de l’INE, les llars amb quatre o més convivents (23%) ocupen la tercera posició de la classificació, amb 4.483.729 habitatges; una xifra que les situa per davant dels 3.899.052 domicilis amb tres persones (20%), que ocupen l’últim lloc d’aquest perfil, classificat segons la freqüència dels tipus de llar a Espanya.
Llars unipersonals
Tot i que les llars de dues persones continuen essent majoritàries, les dades analitzades per Efe revelen que la distància entre la primera i la segona posició s’ha reduït en els darrers anys, amb 1.006.299 llars unipersonals noves des de 2014. Històricament, aquest augment era conseqüència de l’envelliment de la població i de la major longevitat de les dones. “Actualment s’hi afegeixen altres processos no demogràfics, com els culturals”, afirma Rodríguez, que cita, entre d’altres, “la solteria per elecció”, parelles que no conviuen en el mateix domicili —els LAT (Living Apart Together)— o persones divorciades.
Per comunitats
A onze comunitats autònomes, viure sol és el més habitual: Aragó (amb 173.213 habitatges d’aquest tipus), Astúries (156.508), Canàries (236.840), Cantàbria (76.700), Castella i Lleó (376.513), Castella-la Manxa (244.532), Extremadura (140.816), Galícia (351.111), Navarra (78.916), País Basc (300.150) i La Rioja (44.619). En canvi, a Andalusia (968.247), Illes Balears (127.671), Catalunya (945.861), Comunitat Valenciana (643.300) i Comunitat de Madrid (783.916) el model majoritari és el de dues persones. En cap comunitat autònoma predomina el format de tres membres, essent aquest el tipus de llar més atípic de la sèrie.
Sobre aquesta qüestió, la sociòloga Sandra F. Corbella sosté que les llars de tres membres són en la seva majoria estructures familiars que canvien amb el temps, “com parelles amb un sol fill a l’espera de tenir-ne més”.
