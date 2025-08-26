Incendis. Al nord-oest

Els focs milloren a Castella i Lleó i Astúries, però el risc és extrem

Un grup de bombers forestals a Argayo, Lleó

Un grup de bombers forestals a Argayo, Lleó / Lorena Sopêna / Europa Press

EP

Madrid

Tot i que el canvi en les condicions meteorològiques va permetre ahir una evolució més favorable dels incendis, des de Protecció Civil alertaven que el risc continuava sent extrem amb "reproduccions" de focus que estaven donant "molts problemes". "El nivell de perill d’incendis no baixarà d’extrem en aquestes últimes zones fins dijous o divendres. Per tant, màxima precaució davant la possibilitat que s’iniciïn nous incendis forestals", va assegurar la directora general de Protecció Civil i Emergències, Virginia Barcones, després de la reunió del Comitè Estatal de Coordinació (Cecod) contra els incendis. Els focs més preocupants de nivell 2 es concentren sobretot a Castella i Lleó (Lleó i Zamora), on se’n registren deu.

L’incendi forestal de Yeres (Lleó) evolucionava ahir de manera molt favorable, així com els de Cangas de Nárcea i Somiedo (Astúries) i Molinaseca (Lleó), que no presentaven fronts actius i en els quals s’actuava en missions de vigilància i perimetración. També oferia una evolució favorable el d’Anllares del Sil (Lleó), malgrat que depenia de mitjans aeris per la seva complexa orografia. En els de Porto (Zamora) i Igüeña (Lleó) el dispositiu vigilava possibles reactivacions per les altes temperatures i les ratxes de vent previstes. La situació a Barniedo de la Reina (Lleó) era desfavorable per les constants reenceses, i a Degaña i Ibias (Astúries) el dispositiu d’extinció no aconseguia aturar l’avenç d’un dels seus fronts.

A Galícia, els grans incendis d’Ourense evolucionaven favorablement, però el perill no desapareixia. Així, un foc registrat ahir en el concello de Lugo d’A Pobra do Brollón vaobligar a decretar el nivell 2. És un dels tres focs que continuen actius a la comunitat, juntament amb el de Carballeda de Valdeorraso i el d’Avión, després que ahir s’aconseguís estabilitzar l’últim focus del gran incendi de Chandrexa de Queixa.

