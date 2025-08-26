Mata el seu veí després d'atropellar-lo amb una furgoneta per una discussió a Alacant
L'agressor presumptament implicat i la víctima mantenien un conflicte des de feia ja diversos anys per les fites entre les dues finques situades a la partida d’El Moralet
J. A. Martínez
La Guàrdia Civil ha detingut un home per matar el seu veí atropellant-lo en una partida rural d'Alacant, amb qui mantenia un conflicte per la delimitació de les dues finques, segons ha confirmat aquest diari a fonts judicials. Els fets van ocórrer divendres passat a la tarda a la partida d’El Moralet d’Alacant, on s'estaven celebrant les festes i pràcticament tot el veïnat es trobava veient les vaquetes.
L’agressor presumptament implicat i la víctima havien tingut una discussió, una més dins dels tres anys de conflicte veïnal. Quan la víctima va sortir de la finca, una furgoneta que estava estacionada davant de la porta el va envestir tan bon punt va sortir, fent-lo sortir projectat a diversos metres de distància. Els serveis sanitaris no van poder reanimar-lo i només van poder certificar la seva mort. La investigació ha estat a càrrec de la Guàrdia Civil, que ha procedit a la detenció del presumpte autor de l'homicidi, que ha passat a disposició del jutjat de guàrdia d'Alacant, on s'ha decretat el seu ingrés a presó per un delicte d'homicidi.
La víctima és un home d'origen equatorià i nacionalitzat espanyol de 37 anys. Ell i el seu agressor mantenien una llarga enemistat a causa d’un conflicte sobre els límits de les dues propietats on residien. De fet, entre ambdós hi havia un ampli historial de denúncies prèvies per aquest mateix conflicte. Totes aquestes denúncies han estat aportades per la família del difunt al jutjat de guàrdia. El presumpte autor de l’atropellament mortal va assegurar als agents, en els moments immediatament posteriors als fets, que s'havia equivocat accidentalment en posar la marxa i que la furgoneta va sortir disparada en lloc d'anar marxa enrere com ell pretenia. No obstant això, al jutjat ha optat per guardar silenci i s’ha acollit al seu dret a no declarar.
Entre les dues famílies, la del difunt i la del presumpte homicida, s’han registrat moments de tensió que han obligat la Guàrdia Civil a desallotjar-los de les instal·lacions judicials. L’incident s’ha produït en el moment en què el detingut pujava des dels calabossos per declarar davant la jutgessa. Els familiars del difunt han començat a increpar-lo cridant-li "assassí", mentre que els familiars del detingut li deien "David, t’estimem". A continuació, han començat a insultar-se mútuament i la Guàrdia Civil els ha expulsat de la seu judicial.
