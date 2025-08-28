Risto, el burro que va avisar del foc a Lleó
El comportament erràtic de l’animal va permetre que el seu amo, propietari d’un celler a Lleó, se n’adonés que s’havia desencadenat un incendi.
Roberto Bécares
Diu Manuel Otero, cellerer, amo d’Encima Wines, que diumenge va notar el Risto, el seu burro, més agitat del que era normal. Estava immòbil, amb les orelles rígides, mirant fixament en la mateixa direcció, cap a les muntanyes. "Eren les tres de la tarda, no acostumo a anar-hi els diumenges, però havia de donar unes caixes de vi a un client que se n’anava de viatge i, quan marxàvem, vaig veure el Risto en una actitud que no era normal. Estava erràtic. Vaig pensar que què li passava", diu.
"Vam anar fins a ell i al cap de poc temps, en la direcció que ell mirava, vam intuir el foc i el fum i més tard el crepitar de la muntanya que es cremava. Ell ens va donar l’alarma i vam poder començar a actuar més ràpid", revela el Manuel, el celler del qual es troba en ple camp, a un quilòmetre de Molinaseca (862 habitants), la localitat de Lleó on viu.
Apagar les flames
"Quan va veure el fum ja va començar a córrer espantat al voltant de la finca. A la mitja hora teníem el foc a sobre, però a l’assabentar-nos-en tan ràpid vam poder treure les mànegues per remullar i les bombes. Vam poder estar preparats per intentar apagar les flames que venien", detalla el Manuel, que produeix vi de godello, mencía, almazcara majara i doñablanca.
El foc va amenaçar greument la població de Molinaseca i gairebé va arribar a entrar al nucli urbà –es va ordenar evacuar els veïns–, però gràcies a l’extens desplegament de mitjans i a la participació de molts veïns, que es van oferir voluntaris, el foc es va poder controlar abans que arribés la nit, quan els vents forts que s’estan vivint al nord de Lleó durant aquest estiu havien avivat el foc.
"Si no és per la intervenció de veïns i bombers, no s’hauria pogut parar, s’hauria cremat el celler sencer. Per sort, a la nit estava controlat", prossegueix el Manuel, que lamenta que Lleó està vivint una autèntica "catàstrofe" aquest estiu, amb incendis per tots costats. "Estem envoltats."
Precisament, ahir va entrar a la presó de Mansilla de Mulas l’home de 75 anys detingut com a presumpte autor de l’incendi forestal declarat a Molinaseca. Les diligències practicades per la Guàrdia Civil de Lleó van determinar que el subjecte, que vivia en una caseta a les muntanyes de Molinaseca, hauria originat el foc al fer una foguera per cuinar.
- Apareix mort un home de Manresa de 53 anys en una ruta del Pirineu d'Osca
- El manresà mort al Pirineu aragonès és una de les 15 víctimes mortals a la zona aquest estiu
- Dos accidents en dotze minuts en aquest punt de la C-55, a Manresa
- L'altre Montserrat per triomfar a Instagram: Un desconegut santuari modernista reprodueix l'skyline del massís
- Una denúncia des de Sant Feliu de Guíxols va alertar de la misteriosa desaparició de Matilde Muñoz a Indonèsia
- La Guàrdia Civil investiga la mort d'una veïna de Manresa en caure d'un cotxe en marxa a Osca
- Coneix les 24 tapes que s'oferiran al Tap'Antic 2025
- Els veïns de la Rasa dels Molins denucien que pateixen una plaga de l’escarabat dels oms