Illa espera que aquest curs polític hi hagi l'aplicació "efectiva" de la llei d'amnistia
El president insta els seus consellers a centrar-se a executar els plans i a la "moderació" en un clima "molt tens"
Nico Tomàs/Mar Rovira
El president Salvador Illa ha desitjat que aquest nou curs polític "vegi finalment l'aplicació completa" i el "desplegament efectiu" de la llei d'amnistia. Així ho ha assegurat el cap del Govern a les jornades de treball que celebra l'executiu aquest divendres i dissabte a Arnes (Terra Alta) per a encetar la tornada de les vacances. En aquest context, el president de la Generalitat ha instat els seus consellers a centrar-se a executar els plans i ha apel·lat a la "moderació" i la "ponderació" en un clima "molt tens". A tocar de la zona afectada per l'incendi de Paüls, Illa també ha reclamat un "canvi de mentalitat" en matèria forestal.
El Govern celebra aquest divendres i dissabte a Arnes (Terra Alta) les seves terceres jornades de treball, després de les dutes a terme al monestir de Poblet i el santuari de Núria. El president Illa ha assegurat que ha de permetre "aturar-se" per a valorar l'execució del pla de Govern i replantejar els desafiaments.
Entre les fites que s'ha tornat a posar entre cella i cella hi ha la normalització de la política catalana. "M'agradaria que aquest curs polític veiés finalment l'aplicació completa de la llei d'amnistia", ha assegurat el president de la Generalitat.
En aquest sentit, el dirigent socialista ha apel·lat al principi de separació de poders i ha subratllat que els tribunals també han de respectar les decisions del poder legislatiu, en aquest cas del Congrés dels Diputats. "S'ha d'aplicar, amb diligència. Aquest curs polític ha de veure el desplegament efectiu de la llei d'amnistia", ha insistit.
En termes més generals, Salvador Illa ha advertit d'un "clima molt tens políticament". Davant d'això, ha apel·lat a la "moderació" i la "ponderació". "Estic d'acord a ser radicals en la defensa dels valors i principis, no en les maneres, el llenguatge i les formes", ha afirmat.
També ha instat els consellers del seu Govern a centrar-se en la gestió i l'execució dels compromisos contrets. "Hem de concentrar-hi l'acció política i executar. És més senzill fer un pla que executar-lo", ha defensat.
Canvi de mentalitat en gestió forestal
D'altra banda, el president de la Generalitat ha volgut posar el focus en els incendis d'aquest estiu, en el de Paüls, però també els que han afectat Occitània i la península Ibèrica. "Hem d'impulsar un canvi de mentalitat a Catalunya en matèria forestal", ha assegurat.
Illa ha recordat que el 65% del territori de Catalunya és massa forestal. "Hi ha gent que pensa que hi ha poc bosc, però hi ha massa bosc. Hem de posar-hi punt; això ha de decréixer", ha dit. També ha apel·lat a "gestionar de forma diferent" les polítiques forestals, i fer-ho de la mà de l'activitat econòmica.
Drets religiosos i lingüístics
El cap del Govern també ha volgut alertar sobre alguns "episodis preocupants" viscuts aquest estiu en matèria de drets religiosos, especialment d'islamofòbia. "Tots tenim deures i drets, resem a qui resem, vinguem d'on vinguem, tinguem els plantejaments polítics que tinguem", ha reivindicat. Per això, s'ha compromès a defensar els drets religiosos i també els lingüístics.
El genocidi de Gaza
Finalment, ampliant el focus als conflictes internacional, Salvador Illa ha valorat la "mobilització" de la societat catalana en solidaritat amb Palestina i en contra del genocidi a Gaza. En aquest sentit, ha subratllat els vaixells de la Flotilla que salparan aquest diumenge del Port de Barcelona, així com la iniciativa de l'alcalde Jaume Collboni amb el Districte 11.
