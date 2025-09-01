Canvi climàtic
Sánchez planteja una Agència Estatal d’Emergències que coordini amb les comunitats el combat davant d’incendis i danes
El cap de l’Executiu demana deixar de banda tant la «polarització» com el «negacionisme rampant» per promoure un pacte d’Estat davant l’emergència climàtica que centri el focus en la prevenció
Iván Gil
Descentralització, però amb coordinació. El debat sobre les competències suscitat entre les comunitats autònomes afectades per l’onada d’incendis i l’Estat i la conseqüent polarització política entre el PP i el PSOE busca resoldre’s per part de l’Executiu amb la proposta de creació d’una Agència Estatal de Protecció Civil i Emergències. Aquest és un dels principals punts del decàleg per promoure un pacte d’Estat davant l’emergència climàtica amb què Pedro Sánchez ha arrencat el curs polític aquest dilluns. A falta de concretar les funcions d'aquest nou organisme, el cap de l’Executiu l’ha defensat per a la millora de la «la coordinació i presa de decisió compartida», mirant de garantir «el bon funcionament del sistema».
Dins de l’enfocament basat en la cogovernança, Sánchez ha destacat la necessitat de crear fons permanents, «dotats amb recursos econòmics nacionals i autonòmics», per accelerar la reconstrucció dels municipis afectats i per finançar treballs de neteja, condicionament i construcció després de l’onada d’incendis que aquest mes d ’agost ha assolat més de 330.000hectàrees. En aquesta mateixa línia de coordinació entre administracions es busca un compromís de totes elles per «augmentar i mantenir tot l’any els mitjans tècnics i humans necessaris per prevenir i combatre els esdeveniments climàtics extrems».
La presentació de la proposta per a un pacte d’Estat que Sánchez ja va avançar durant la seva primera visita a les zones calcinades pels incendis es produeix tan sols 24 hores després que Alberto Núñez Feijóo posés en dubte que «com es pot parlar d’un pacte si són incapaços d’aprovar els Pressupostos Generals de l’Estat». Més encara, va reclamar analitzar les causes naturals dels focs al marge del que va denominar «fanatisme climàtic» durant un acte a Galícia per arrencar el curs polític.
Uns dubtes que, al costat del xoc polític entre el Govern i els presidents d’algunes comunitats autònomes per la gestió dels incendis, atribueixen l’espai per als grans acords que requereixen els pactes d’Estat. Davant d’això, Sánchez ha demanat deixar de banda tant la «polarització» en la disputa competencial com el «negacionisme rampant» per promoure un pacte d’Estat davant l’emergència climàtica que centri el focus en la prevenció.
En al·lusió a la proposta del PP de crear un registre de piròmans, Sánchez ha conclòs que «la terrible onada d’incendis no és fruit de la casualitat, ni d’una trama piròmana», sinó de la falta de prevenció, la gestió inadequada del territori i la mateixa emergència climàtica, que «fa que els focs d’ara siguin molt més virulents, impredictibles i letals».
Pròxims passos
El Consell de Ministres d’aquest dimarts aprovarà el full de ruta per materialitzar el pacte d’Estat i els següents passos a trobar l’objectiu, segons el president del Govern, de «fer el que faci falta perquè aquesta tragèdia no torni a repetir-se». Tot això amb el focus posat en la prevenció, que Sánchez va qualificar de «clarament insuficient», i la voluntat d’impulsar el debat parlamentari amb la creació d’una subcomissió al Congrés per treballar des del punt de vista legislatiu aquest pacte d’Estat.
En el PSOE s’assumeix aquesta aposta per un pacte d’Estat amb certa resignació sobre la receptivitat de l’oposició, tot i que amb la prioritat tant de cohesionar la majoria d’investidura com de reprendre el pols polític davant una convulsa agenda judicial. Es té també la convicció que la societat és conscient d’aquesta «amenaça», davant la qual la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, va cridar a combatre des de l’acord. «No podem permetre el negacionisme», va replicar sense esmentar directament cap força política.
L’impuls a un pacte d’Estat davant l’ emergència climàtica ha precedit de la declaració de zona catastròfica als territoris afectats per desastres climàtics durant els últims mesos que es va efectuar en el Consell de Ministres de la setmana passada, així com de la constitució de la comissió interministerial que presideix la vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica. Aquesta última està capitanejant, al costat del ministre d’Interior, Fernando Grande-Marlaska, les feines i converses per arribar a aquest pacte d’Estat.
Sánchez ha estat recolzat en aquesta arrencada del curs polític pels ministres del PSOE en ple i dos dels cinc representants de Sumar en la coalició encapçalats per Yolanda Díaz. A la seva arribada, els ministres ho van esperar en fila, a qui el cap de l’Executiu va anar saludant un per un, en una imatge poc comuna.
