Sánchez proposa una Agència Estatal d’Emergències per a incendis i danes
El president demana deixar de banda la "polarització" i el "negacionisme rampant" per promoure un pacte d’Estat que millori la coordinació
Iván Gil
Descentralització, però amb coordinació. El debat sobre les competències suscitat entre les comunitats autònomes afectades per l’onada d’incendis i l’Estat i la consegüent polarització política entre el PP i el PSOE busca resoldre’s per part de l’Executiu amb la proposta de creació d’una Agència Estatal de Protecció Civil i Emergències. Aquest és un dels principals punts del decàleg per promoure un pacte d’Estat davant l’emergència climàtica amb què Pedro Sánchez va arrencar ahir el curs polític. A falta de concretar les funcions d’aquest nou organisme, el cap de l’Executiu el va defensar per a la millora de la "la coordinació i pren de decisió compartida", mirant de garantir "el bon funcionament del sistema".
Dins de l’enfocament basat en la cogovernança, Sánchez va destacar la necessitat de crear fons permanents, "dotats amb recursos econòmics nacionals i autonòmics", per accelerar la reconstrucció dels municipis afectats i per finançar treballs de neteja, condicionament i construcció després de l’onada d’incendis que l’agost passat ha assolat més de 330.000 hectàrees. En aquesta mateixa línia de coordinació entre administracions es busca un compromís de totes elles per a "augmentar i mantenir tot l’any els mitjans tècnics i humans necessaris per prevenir i combatre els esdeveniments climàtics extrems".
La presentació de la proposta per a un pacte d’Estat que Sánchez ja va avançar durant la seva primera visita a les zones calcinades pels incendis es va produir un dia després que Alberto Núñez Feijóo posés en dubte que "com es pot parlar d’un pacte si són incapaços d’aprovar els Pressupostos Generals de l’Estat". Més encara, va reclamar analitzar les causes naturals dels focs al marge del que va denominar "fanatisme climàtic" durant un acte a Galícia per arrencar el curs polític.
Uns dubtes que, juntament amb el xoc polític entre el Govern i els presidents d’algunes comunitats per la gestió dels incendis, empetiteixen l’espai per als grans acords que requereixen els pactes d’Estat. Davant això, Sánchez va demanar deixar de banda tant la "polarització" en la disputa competencial com el "negacionisme rampant" per promoure un pacte d’Estat davant l’emergència climàtica que centri el focus en la prevenció.
En al·lusió a la proposta del PP de crear un registre de piròmans, Sánchez va concloure que "la terrible onada d’incendis no és fruit de la casualitat, ni d’una trama piròmana", sinó de la falta de prevenció, la gestió inadequada del territori i la mateixa emergència climàtica, que "fa que els focs d’ara siguin molt més virulents, impredictibles i letals".
Pròxims passos
El Consell de Ministres d’avui aprovarà el full de ruta per materialitzar el pacte d’Estat i els següents passos a fer amb l’objectiu, segons el president del Govern, de "fer el que faci falta perquè aquesta tragèdia no torni a repetir-se". Tot això amb el focus posat en la prevenció, que Sánchez va titllar de "clarament insuficient", i la voluntat d’impulsar el debat parlamentari amb la creació d’una subcomissió al Congrés per treballar des del punt de vista legislatiu aquest pacte d’Estat.
En el PSOE s’assumeix aquesta aposta per un pacte d’Estat amb certa resignació sobre la receptivitat de l’oposició, tot i que amb la prioritat tant de cohesionar la majoria d’investidura com de reprendre el pols polític davant una convulsa agenda judicial. Es té també la convicció que la societat és conscient d’aquesta "amenaça", davant la qual la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, va cridar a combatre des de l’acord. "No podem permetre el negacionisme", va replicar sense esmentar directament cap força política.
L’impuls a un pacte d’Estat davant l’emergència climàtica ha vingut precedit de la declaració de zona catastròfica als territoris afectats per desastres climàtics durant els últims mesos, així com de la constitució de la comissió interministerial.
