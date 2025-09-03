Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El jutge demana a la Moncloa tots els correus de Begoña Gómez des del 2018 perquè la Guàrdia Civil els investigui

Peinado avança al 10 de setembre la citació per prendre declaració com a investigada a la parella del president Sánchez

La dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, aquest diumenge a la clausura del Congrés del PSOE a Sevilla

La dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, aquest diumenge a la clausura del Congrés del PSOE a Sevilla / Miquel Vera

El jutge Juan Carlos Peinado ha reclamat a la Secretaria General de Presidència del govern espanyol que li enviï una còpia de tots els correus electrònics rebuts i enviats des d’un compte assignat a Begoña Gómez, parella del president Pedro Sánchez, des del 2018 i fins a l’actualitat. En una resolució dictada aquest dimecres, el titular del Jutjat d'instrucció número 41 de Madrid demana que s’enviïn aquests correus a la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil perquè els analitzi i n’informi el jutjat. El jutge Peinado també ha avançat la data de citació de Gómez pel 10 de setembre -inicialment l’havia cridada l'11-, el mateix dia en què declararà la seva assessora a la Moncloa, Cristina Álvarez.

El jutge investiga Begoña Gómez i la seva assistent per un delicte de malversació de fons públics.

