El jutge demana a la Moncloa tots els correus de Begoña Gómez des del 2018 perquè la Guàrdia Civil els investigui
Peinado avança al 10 de setembre la citació per prendre declaració com a investigada a la parella del president Sánchez
ACN
El jutge Juan Carlos Peinado ha reclamat a la Secretaria General de Presidència del govern espanyol que li enviï una còpia de tots els correus electrònics rebuts i enviats des d’un compte assignat a Begoña Gómez, parella del president Pedro Sánchez, des del 2018 i fins a l’actualitat. En una resolució dictada aquest dimecres, el titular del Jutjat d'instrucció número 41 de Madrid demana que s’enviïn aquests correus a la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil perquè els analitzi i n’informi el jutjat. El jutge Peinado també ha avançat la data de citació de Gómez pel 10 de setembre -inicialment l’havia cridada l'11-, el mateix dia en què declararà la seva assessora a la Moncloa, Cristina Álvarez.
El jutge investiga Begoña Gómez i la seva assistent per un delicte de malversació de fons públics.
