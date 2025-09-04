Un problema tècnic a l’avió de Sánchez l’obliga a fer mitja volta quan es dirigia a París
El president espanyol participarà de forma telemàtica a la reunió de la Coalició de Voluntaris
ACN
Madrid
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, no podrà assistir presencialment a la reunió de la Coalició de Voluntaris que té lloc a París per donar suport al president ucraïnès, Volodímir Zelenski. Segons ha informat la Moncloa, l’avió de Sánchez ha hagut de fer mitja volta per un problema tècnic quan ja transportava el president espanyol a la capital francesa. L’aparell ha aterrat a Torrejón de Ardoz poc abans de les 10 del matí. Sánchez participarà en la cimera de manera telemàtica, com també farà el mandatari britànic, Keir Starmer, i el president nord-americà, Donald Trump.
