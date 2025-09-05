Álvaro García Ortiz demana respecte i diu que la Fiscalia “no sucumbeix davant els embats o atacs dels delinqüents”
El Fiscal General de l'Estat: “Estic aquí perquè crec en la justícia i en la veritat”
ACN
El fiscal general de l'Estat ha obert el seu discurs a l’acte d’obertura de l’Any Judicial fent una defensa de la seva figura davant l’ofensiva del PP i de la dreta judicial. Davant Felip VI, ha demanat “respecte” per la Fiscalia espanyola, i ha recordat que la seva és una institució “forta”, “sòlida i confiable”, i “no sucumbeix davant els embats o atacs dels delinqüents”. “Si estic aquí com a fiscal general de l'Estat és perquè crec en la justícia i en les institucions que la conformen. Crec en l'estat de dret, en la independència del Poder Judicial, en els principis de legalitat i imparcialitat, i per descomptat, també en la veritat”, ha sentenciat.
El fiscal ha encarat d’aquesta manera directament la seva imputació al Tribunal Suprem fruit d’una denúncia per la suposada filtració de dades d’Alberto González Amador, parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
La qüestió ha marcat aquest acte d’obertura d’Any Judicial. Primer amb una amenaça de boicot, després amb la decisió del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de no acudir-hi, i finalment amb comunicats de les associacions de jutges i fiscals conservadors demanant-li que no assistís a l’acte.
“Soc plenament conscient de les circumstàncies singularitats de la meva intervenció a conseqüència de la meva situació processal”, ha afirmat, i “respecto totes les opinions que es puguin manifestar”, però “si estic aquí com a fiscal general de l'Estat és perquè crec en la Justícia i en les institucions que la conformen".
En aquest marc, ha fet una “crida humil” per “reclamat el màxim respecte a la funció de la Fiscalia espanyola, a la feina de tots els fiscals”.
En la seva memòria, el fiscal també dona suport a les reformes judicials del govern espanyol, especialment a la reforma de la Llei d’Enjudiciament criminal perquè les investigacions passin a mans del Ministeri Fiscal.
