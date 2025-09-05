Transport ferroviari
Puente admet que Rodalies és la xarxa més deteriorada i maltractada
El ministre anuncia que durant els pròxims mesos s’incorporaran 500 trens a la flota espanyola i que es treballa per adquirir més unitats
Els trens AVE que circulen per Madrid van registrar ahir retards a causa d’una avaria informàtica
El titular de Transports afirma que Espanya té la segona millor ràtio de puntualitat d’Europa
Gabriel Santamarina
El ministre de Transport i Mobilitat, Óscar Puente, va admetre ahir "sense pal·liatius" que la xarxa de Rodalies és la més deteriorada d’Espanya i la que ha rebut un "pitjor tracte" de les administracions pel que fa a la gestió de la infraestructura. En una compareixença al Congrés dels Diputats, va defensar que el Govern està complint la seva part de l’acord en el traspàs de Rodalies, però va deixar clar que la millora del servei no es notarà fins que no es materialitzin totes les inversions que s’estan portant a terme i no arribin els nous trens, a partir de principis de l’any que ve. Malgrat això, va assegurar que una gestió més pròxima pot ajudar a millorar el servei.
El ministre va defensar que el culpable de l’augment en els retards aquest estiu en relació amb els trajectes ferroviaris han sigut principalment els incendis, que han multiplicat per cinc les interrupcions, afegits a l’antiguitat de la flota de trens, que ja supera els 20 anys de mitjana.
En una compareixença a petició pròpia en la Comissió de Transports de la Cambra baixa, el ministre va assenyalar que Espanya ha batut el seu rècord històric de viatgers amb tren en els primers sis mesos de l’any, amb més de 277 milions d’usuaris. És especialment notori el creixement a Galícia i Extremadura, on els viatgers han augmentat en un 500% i 30% en els últims sis i dos anys, respectivament. "El nombre de viatgers revela que, més enllà d’incidències, tenim un bon sistema ferroviari perquè, si no, no creixeria. No hi ha hagut mai com ara més i millors alternatives al tren. Si el tren creix és perquè s’està convertint en un mitjà que competeix amb la resta. Ho hem vist a Madrid i a Barcelona. Abans no es posés en marxa, el pont aeri el feien servir el 90% dels viatgers i ara, en canvi, només el 15%", va indicar.
Puente va assenyalar que els trens són "un dels punts febles" del sistema ferroviari. "El nostre material rodador està en l’últim tram de vida útil, amb una mitjana d’antiguitat mitjana superior a 20 anys. Des del 2008 no entra a la nostra xarxa un tren nou de Rodalies i Cercanías i entre el 2010 i el 2024 tampoc a la xarxa de mitjana i llarga distància. La primavera de l’any passat vam incorporar el famós model 106 de Talgo, conegut popularment com a Avril, que ha anat millorant les xifres d’incidències i la ràtio de puntualitat, tot i que recentment hem tingut una incidència molt seriosa al detectar en una revisió rutinària fissures als boogies dels models Avlo que operaven a la línia entre Madrid i Barcelona. Ens hem vist obligats a retirar-los de la circulació, amb les afectacions que això ha comportat per al nostre servei", va assenyalar.
Nou material rodador
Sobre aquest tema, va revelar que la seva cartera està treballant en la redacció d’un pla per adquirir de manera periòdica nou material rodador, a fi de reduir-ne l’edat mitjana. "És evident que no podem millorar el nostre servei sense una nova flota. Necessitem més trens a curt termini", va explicar. Puente va defensar que les inversions en nous combois no poden dependre d’"impulsos" i va recordar que durant els pròxims mesos s’incorporaran a les línies de Rodalies i Cercanías els 500 trens comprats als fabricants Stadler i Alstom.
El ministre va assenyalar que Espanya té la segona ràtio de puntualitat més alta d’Europa després de la companyia pública de Suïssa. "En mitjana i llarga distància hi ha hagut 71.062 circulacions fins aquest dimarts: 48.444 han arribat a l’hora, 11.645 amb retards inferiors a 15 minuts i 5.992 amb demores entre 15 i 30 minuts. És a dir, el 93% de tots els nostres trajectes arriben a l’hora o amb retards de menys de mitja hora, i solament el 2,4% dels desplaçaments han tingut retards superiors a l’hora", va afegir Puente. A més a més, es va justificar afirmant que "aquest estiu el foc ha afectat 25 trens i 18.000 viatgers. El 2025, aquesta xifra s’ha disparat un 622%, fins als 486 trens i als 130.000 viatgers".
Jornada caòtica a Madrid
Precisament ahir els trens d’alta velocitat amb sortida i arribada a Madrid van registrar retards i parades a causa d’una caiguda dels servidors informàtics d’Adif. La incidència va afectar principalment la informació d’arribades i sortides a les dues estacions més importants, Atocha i Chamartín. Davant aquesta situació, Renfe va informar que es van habilitar canvis i anul·lacions sense cost per als bitllets dels trens afectats durant tota la jornada.
