Eddie Wilson: “Els millors anys de creixement de Ryanair a Espanya s’han acabat”
La companyia aèria irlandesa mantindrà un creixement “estable” aquest hivern i només incrementarà la seva capacitat a Màlaga, Alacant, València i Sevilla
El conseller delegat de Ryanair afirma que “els aeroports regionals espanyols estan buits i el ministre Puente n’és el responsable”
Sara Ledo
“Els millors anys de creixement de Ryanair a Espanya s’han acabat”, afirma el conseller delegat de Ryanair, Eddie Wilson, en una entrevista amb EL PERIÓDICO. La companyia acaba d’anunciar una retallada de 36 rutes de la seva programació d’hivern després de la decisió d’Aena d’apujar les tarifes aeroportuàries l’any vinent. El Govern i el gestor aeroportuari han sortit al pas acusant l’empresa de “xantatge”, però Wilson sosté que no es tracta d’exercir pressió, sinó que “si Aena no vol canviar les tarifes dels seus aeroports, Ryanair se’n va a un altre lloc”.
La companyia de baix cost va anunciar dimecres que retallarà en un milió de seients la seva capacitat per a aquest hivern (des de finals d’octubre a finals de març). Ryanair tancarà la seva base de Santiago de Compostel·la i reduirà en un 80% les operacions; eliminarà tots els vols a Vigo i Tenerife Nord i reduirà la seva capacitat a Astúries (-16%), Santander (-38%), Saragossa (-45%) i Vitòria (-2%). També cancel·larà el 10% dels vols de Gran Canària, Lanzarote i Fuerteventura i mantindrà tancades les bases de Valladolid i Jerez, que va clausurar aquest estiu.
A més, la companyia escurçarà en un 5% la seva capacitat a Barcelona i en un 3% a Madrid, mentre que a les Balears el nombre de places disminuirà un 6% a Palma de Mallorca, Eivissa i Maó. “Ryanair només creixerà a Màlaga, Alacant i València, i a Sevilla es mantindrà pràcticament sense canvis”, apuntala Wilson. El dirigent respon, així, al ministre Puente, que en seu parlamentària va assegurar dijous que la companyia continuarà augmentant el nombre de viatgers a Espanya.
“El trànsit de Ryanair a Espanya aquest hivern creixerà com a màxim mig punt percentual respecte a l’any passat i probablement es mantindrà estable”, afirma Wilson. “Els millors temps de creixement de Ryanair a Espanya s’han acabat”, vaticina el directiu, després que la companyia ‘low cost’ hagi decidit replegar-se als aeroports més petits, malgrat ser la seva única via de progrés al segon país que rep més turistes del món.
“Barcelona està saturada. Madrid està pràcticament saturat i les instal·lacions que Aena està desenvolupant no estaran llestes fins d’aquí uns anys. Els aeroports de Balears també estan pràcticament plens. I Màlaga o Alacant, on creixíem amb força, estaran pràcticament plens en un o dos anys (...) Estem abandonant l’única àrea (aeroports regionals) on podríem créixer perquè tenim millors opcions a altres parts d’Europa”, afegeix.
Aeroports regionals
El problema són les tarifes aeroportuàries, que pujaran l’any vinent una mitjana del 6,5%, fins als 11,03 euros per passatger, cosa que representa un increment de 68 cèntims. La companyia aèria defensa que és impossible assumir aquest cost als aeroports regionals espanyols perquè “estan al 70% de la seva capacitat” i “no són competitius”.
Ryanair reclama una rebaixa a Aena. “Si Zara no ven tots els seus productes en una botiga, baixa els preus per liquidar l’‘stock’. Però quan ets un monopoli com Aena, no tens per què fer-ho”, declara Wilson. A canvi es compromet a generar més trànsit (fins als 77 milions de passatgers el 2031), perquè “quan es genera més trànsit, es guanya més diners” a través d’altres conceptes com “l’aparcament o la despesa de la gent a les botigues”.
Però el gestor aeroportuari es nega a congelar o abaixar les seves tarifes i el Govern “dóna suport al monopoli”, en paraules del directiu irlandès. “Els aeroports regionals espanyols estan buits i el ministre Puente n’és el responsable”, sosté Wilson, abans de preguntar al ministre “què farà per omplir-los?”. Com a idea, planteja que “Aena cedeixi aquests aeroports als governs regionals i veure si poden gestionar-los millor”, en cas contrari “probablement alguns tancaran”.
100 treballadors afectats a Santiago
El conseller delegat de Ryanair descarta que les reduccions de capacitat anunciades comportin acomiadaments perquè “la major part del trànsit que es perd prové de llocs on Ryanair no té base, com Saragossa, Santander o Tenerife Nord”. Diferent és el cas de Santiago de Compostel·la, on la companyia aèria tanca la seva base (lloc on estaciona els seus avions i s’ubica la seva tripulació i des del qual realitza les seves operacions de vol), cosa que afecta uns 100 pilots i tripulants de cabina, als quals se’ls proposarà un canvi de destinació.
“L’únic lloc on perdrem llocs de treball per a la tripulació de Ryanair és a Santiago. Ahir ens vam reunir amb aquestes tripulacions perquè hi ha un procés de consulta molt extens que s’ha de dur a terme segons la legislació espanyola i segons els convenis col·lectius que tenim. Però la nostra prioritat serà preservar els llocs de treball”, explica Wilson. “No estem en un procés d’acomiadament. Estem en un procés de consulta per traslladar els nostres empleats a altres bases espanyoles”, afegeix. Els dos avions que estacionaven a Santiago es dirigiran “a Màlaga i Alacant”.
