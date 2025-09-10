Begoña Gómez encara una nova declaració per malversació
La dona del president ha apel·lat contra aquesta imputació i està pendent que l’UCO revisi els seus correus des del 2018
Cristina Gallardo
La defensa de Begoña Gómez manté la incògnita sobre si la dona del president del Govern central respondrà avui al jutge Juan Carlos Peinado, que l’ha citat amb la seva assistent, Cristina Álvarez, perquè totes dues responguin d’un presumpte delicte de malversació de cabals públics. El jutge associa aquesta imputació a la tasca prestada per la treballadora de la Moncloa en relació amb activitats privades de Gómez buscant finançament per a la càtedra de Transformació Social Competitiva que codirigia a la Universitat Complutense de Madrid.
Es tracta de la quarta ocasió en què Peinado cita la dona de Pedro Sánchez, a la qual investiga des d’abril del 2024 per diversos delictes que han anat augmentant des de la imputació inicial de tràfic d’influències i corrupció en els negocis a l’intrusisme i l’apropiació indeguda del software creat per a la càtedra fins a incloure la malversació de cabals públics relacionada amb l’activitat de la seva assistent personal a la Moncloa.
Aquest delicte se li va atribuir després de la realització de diverses diligències –que han inclòs la citació de diversos càrrecs de la Moncloa, entre ells l’actual ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños– a partir que Álvarez reconegués el desembre de l’any passat l’autoria d’un correu electrònic en el qual manifestava als responsables de Reale Seguros que a Begoña Gómez li "encantaria" que la companyia d’assegurances continués patrocinant el màster de la Complutense.
Gómez havia estat negant-se a declarar davant de Peinado des del començament de la causa, una postura que va canviar el 18 de desembre quan va decidir trencar el seu silenci per respondre únicament al seu advocat, Antonio Camacho, per minimitzar el seu paper en la creació i la gestió del software vinculat al curs universitari.
Fonts de l’acusació assenyalen que el més probable és que aquesta situació es repeteixi avui, però altres personats en el procediment auguren que hi haurà silenci tenint en compte que dilluns la defensa va apel·lar davant l’Audiència contra aquesta nova imputació i també contra una de les últimes diligències acordades pel jutge, pendents encara de realització.
Peinado va reclamar còpia dels correus electrònics rebuts i enviats" des del compte assignat a Begoña Gómez des de l’11 de juliol del 2018" perquè siguin analitzats per la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil. Gómez considera que aquesta prova envaeix la seva intimitat, ja que no s’ha establert cap cautela respecte al contingut i la possibilitat que aquest pugui filtrar-se.
