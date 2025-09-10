Puente titlla de "joguina" la xarxa de Ferrocarrils comparada amb la de Rodalies
El ministre apunta que l'AVLO entre Catalunya i Madrid es recuperarà quan es disposin de més trens
Redacció / ACN
El ministre de Mobilitat i Transports, Óscar Puente, ha assegurat aquest dimecres que Rodalies i FGC no es poden comparar perquè la primera també pateix les conseqüències de les incidències dels trens de llarga distància i mercaderies, amb qui comparteix infraestructura. "Rodalies és la xarxa de rodalies més extensa i antiga de la xarxa ferroviària espanyola". Ara bé, tot seguit el polític ha afegit: "FGC, al costat de Rodalies, és una xarxa de joguina, no arriba al 10%, completament aïllada d'altres modes de transport ferroviari".
Puente ha fet aquestes afirmacions sobre FGC en resposta al diputat de Junts Isidre Gavín durant la compareixença del ministre al Congrés a petició del PP per informar sobre les incidències a la xarxa ferroviària i als aeroports aquest estiu.
En una de les seves intervencions, Gavín ha comparat la puntualitat i fiabilitat de Ferrocarrils amb Rodalies i ha comentat que la companyia de la Generalitat comença a considerar que un tren va tard a partir dels 3 minuts i no a partir del quart d'hora. Puente ha apuntat que FGC és "pràcticament de metro" i en el torn de la darrera rèplica, Gavín ha respost a Puente que Ferrocarrils transporta 100 milions de passatgers l'any i ha indicat que en "vàries de les seves línies" conviuen els serveis de mercaderies amb els passatgers.
Rodalies ha centrat part de les intervencions dels diputats de Junts Isidre Gavín i d'ERC Inés Granollers en la compareixença del ministre Puente, una setmana després que també ho fes a la Comissió de Transports del Congrés i on va admetre que la xarxa ferroviària convencional catalana és la més deteriorada i que ha rebut pitjor tracte.
La diputada d'ERC Inés Granollers ha recordat l'estudi de la Universitat Rovira Virgili i les conclusions sobre l'impacte del mal servei de Rodalies en l'impacte dels seus usuaris. "L'acumulació de retards, de falta d'informació i la incertesa no és un problema només d'infraestructures, és un atac a la salut de la ciutadania", s'ha queixat la diputada republicana, que ha remarcat que el principal perjudicat sempre és la classe treballadora. Segons Granollers, "no es pot jugar amb la dignitat dels usuaris com si fossin peces de taller o un taller d'escacs".
La supressió dels AVLO
La diputada Granollers també ha aprofitat la compareixença per recriminar al ministre Puente la supressió del servei AVLO i les conseqüència directes d'aquest fet per als passatgers: increment de preus dels bitllets i reducció de l'oferta.
En la mateixa línia, el diputat de Junts Isidre Gavín ha qualificat la supressió d'aquest servei com un "fracàs espectacular" i ha lamentat la reducció de l'oferta per als ciutadans de Lleida o fins i tot la desaparició del servei per als usuaris de Girona i Figueres, on el tren de baix cost ja no hi arriba.
El ministre Puente ha respost que el servei AVLO entre Catalunya i Madrid tornarà i ha remarcat que s'ha hagut de suspendre per la manca de trens, després que es detectessin deficiències en el nou model S-106 de Talgo. "Estem buscant una solució d'urgència per recuperar aquest servei", ha garantit.
Millorar els serveis Avant
Respecte l'Avant, Gavín ha lamentat que ciutats com Ciudad Real o Cuenca, amb molta menys població que Lleida, disposin d'almenys el doble de freqüències d'Avant amb Madrid que Lleida, que només en té vuit al dia amb Barcelona. Tant Gavín com Granollers han citat l'informe presentat per CCOO la setmana passada, en què proposava la creació d'una xarxa catalana del servei de mitja distància d'alta velocitat que suposaria multiplicar per tres o quatre les places disponibles desplaçant alguns trens de la resta de l'Estat a Catalunya, on ja havien operat anteriorment.
En aquest punt, Puente ha admès que cal més serveis Avant per atendre la demanda però que tampoc es disposa de material rodant per ampliar l'oferta. "D'aquí la urgència en la compra de trens. És ineludible", ha comentat el ministre. Puente ha defensat que l'Avant s'ha de regir per criteris comercials i que per ampliar l'oferta existent caldria ampliar els serveis d'Obligació de Servei Públic (OSP).
D'altra banda, el diputat juntaire ha instat el govern espanyol a accelerar les obres de desdoblament de l'R3, un projecte del qual ha dit que porta "20 anys de retard" i que a l'actual ritme "no acabarà fins d'aquí 10 o 15 anys com a mínim". Precisament, aquesta setmana Adif i Renfe han anunciat que el macrotall s'endarrerirà fins al 7 d'octubre.
Sol·licitud de compareixença del PP
Puente ha cmparegut aquest dimecres a petició del PP per informar sobre les diferents incidències a la xarxa ferroviària d'alta velocitat entre Madrid i Galícia o fins al País Valencià i del caos registrat per una errada informàtica en el control de passaports a principis de juliol a l'aeroport de Barajas.
El ministre ha defensar la "solidesa" del transport aeri i ha ressaltat que entre juny i finals d'agost s'han registrat xifres rècord de passatgers i operacions i que les dades d'Enaire mostren com la recuperació del trànsit aeri respecte al 2019 supera en 14 punts percentuals superior la mitjana europea. A més, ha assegurat que només es van registrar retards puntuals per mala meteorologia a Barcelona i Palma i que la vaga de 'handling' de mitjans d'agost no va tenir afectació a l'operativa.
El diputat del PP José Vicente Marí ha denunciat la gestió "molt deficient" del ministre de Transports, Óscar Puente, i li ha retrat el "progressiu i greu deteriorament" dels serveis públics a l'Estat. En aquest sentit, ha criticat el "caos diari" del servei ferroviari. "Que un tren surti puntual s'ha convertir en excepció. De fet, que surti ja és una excepció", ha afegit.
Sobre l'àmbit aeroportuari, ha acusat l'executiu de convertir Aena en "una caixa registradora" arran de la decisió de Ryanair d'abandonar moltes de les seves rutes en protesta contra l'augment de taxes del 6% i ha afirmat la congelació de tarifes havia servit de "revulsiu" del turisme. "Cal fer una bona política de bonificacions als aeroports", ha comentat.
En un to més dur, la diputada de Vox Carina Mejías ha exigit la dimissió de Puente i l'ha acusat de convertir el ministeri en un "fangar". Segons Mejías, els dos darrers estiu han estat un "infern" a la xarxa ferroviària i considera que "s'ha normalitzat el caos".
Pel que fa el diputat de Sumar Fèlix Alonso ha acusat els partits de dreta de "fregar-se les mans amb avaries" i ha criticat la "desinversió calculada" dels governs del PP. "Els que avui pateixen els usuaris són els pecats d'una herència enverinada", ha dit Alonso, que ha carregat contra la política de l'assetjament" de PP i VOX. "L'únic objectiu és atacar el govern de coalició", ha indicat.
