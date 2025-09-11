Baròmetre de setembre
Enquesta CIS: El PSOE es dispara i treu nou punts a un PP que retrocedeix després dels incendis
Vox frena el seu ascens després de les vacances, Sumar i Podem es mantenen i ERC obre bretxa amb Junts
Jose Rico
D'empat tècnic a una distància de nou punts amb les vacances pel mig. Així ha canviat el tauler electoral en només dos mesos segons el primer baròmetre del curs polític del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS). En la primera enquesta elaborada després de les vacances i després de l'onada d'incendis forestals que van afectar mitja Espanya a l'agost, el CIS dispara el PSOE i enfonsa el PP.
Al baròmetre de juliol, el PSOE va patir el seu major descens a les enquestes del centre que dirigeix el sociòleg socialista José Félix Tezanos, ja que va perdre més de set punts en un mes i la seva estimació de vot es va quedar en un 27%. Si no va ser superat pel PP va ser perquè els populars també van perdre, en el seu cas vuit dècimes, i es van anotar un 26,5%. La distància entre els dos grans partits va ser de només mig punt a favor dels socialistes, el que es considera un empat tècnic ja que és inferior al marge d'error del propi sondeig.
Vox, amunt
El partit que es va disparar al baròmetre de juliol, una altra vegada, va ser Vox, que va marcar rècord arribant a una estimació de vot del 18,9%, mentre que Sumar es va quedar al 7,8%, amb Podemos a poc més de tres punts (4,4%). Des d'aleshores, el Govern va perdre un decret llei a finals de juliol per falta de suports i una cadena dels incendis forestals van arrasar gairebé 400.000 hectàrees a Galícia, Castella i Lleó, Extremadura i Madrid, entre altres zones d'Espanya, mentre els partits polítics s'encreuaven retrets i acusacions.
El treball de camp del baròmetre haurà recollit la repercussió de l'entrevista del president Pedro Sánchez a TVE, la primera que concedia a una televisió en l'últim any i amb la qual obria el curs polític. També poden tenir incidència a l'enquesta l'escalada bèl·lica d'Israel a Gaza, un tema pel qual el CIS sol preguntar cada mes, juntament amb la guerra a Ucraïna. No obstant això, el baròmetre no recollirà els efectes de les últimes mesures del Govern contra Israel, ni el fracàs al Congrés de la reducció de la jornada laboral.
