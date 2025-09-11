El maquinista de l'Alvia que va descarrilar a Santiago: “Vull que se sàpiga tot, que hi hagi justícia”
Francisco José Garzón Amo explicarà al programa 'Salvados' la seva versió d'aquell fatídic 24 de juliol de 2013, un accident que va costar la vida a 80 persones i en què 144 més van resultar ferides
«Hi sortien el meu nom i els meus cognoms complets. Les fotos... No havia ni baixat de l’Alvia i ja era tot a la premsa. Qui va filtrar tot això?», es pregunta Francisco José Garzón Amo, el maquinista del tren que va descarrilar a Angrois el 24 de juliol de 2013, un accident que va costar la vida a 80 persones i en què 144 més van resultar ferides. Ell serà el protagonista del programa Salvados (la Sexta), que ha avançat algunes imatges i declaracions.
Aquest diumenge, el maquinista s'asseurà a conversar amb Gonzo i explicarà la seva versió al conegut programa de reportatges d’actualitat de laSexta. Juntament amb ell, i segons es pot veure a l’avanç compartit a les xarxes socials pel programa, també hi seran presents alguns dels supervivents del pitjor accident ferroviari de Galícia i un dels pitjors de la història d’Espanya.
«Em volien a mi»
En les imatges compartides, Francisco José Garzón Amo rememora com va ser el moment de l’accident amb dades que ja havien transcendit aleshores: el sinistre es va produir en una corba de 80, on el tren «aniria a 200 o així». «El xoc va ser bestial», diu el maquinista.
«Vaig pensar que era tothom mort», explica una de les supervivents. «Els he matat a tots», confessa per la seva banda el maquinista.
«De l’estació d’Angrois a l’hospital hi vas anar en cotxe patrulla. No et va atendre ningú abans?», li pregunta Gonzo. Davant la negativa del maquinista, li demana: «Què és el que penses?». «Que em volien a mi», contesta taxatiu Garzón.
Per la seva banda, diversos supervivents del tràgic accident apunten a altres raons. «Evidentment, hi havia un interès econòmic a no perdre contractes d’alta velocitat (...) Els dos grans partits hi van tenir a veure», relata una d’elles. «Hi havia endarreriments. Què es decideix? Es decideix immediatament desconnectar el sistema de seguretat», apunta un altre.
«Per què ara?»
«No ha sortit pràcticament res als mitjans en tots aquests anys. Per què ara?», pregunta Gonzo al maquinista pel fet de voler parlar quan ja han passat més de dotze anys de l’accident. Ell explica que ho fa per les víctimes i que «no tinc por de res. Tinc la consciència tranquil·la (...) Vull que se sàpiga tot. Que hi hagi justícia», conclou.
L’entrevista de Gonzo al maquinista es podrà veure diumenge 14 de setembre a partir de les 21.25 h a laSexta.
Sentència del cas Alvia
L’accident va tenir lloc el 24 de juliol de 2013 a Angrois, quan el tren Alvia que cobria la ruta Madrid-Ferrol va descarrilar en una corba a una velocitat excessiva. La sentència va arribar un parell de dies després de complir-se onze anys de l’accident, el 26 de juliol de 2024.
Signada per la jutgessa María Elena Fernández Currás, es va condemnar el maquinista i l’aleshores director de Seguretat d’ADIF, Andrés Cortabitarte, a dos anys i mig de presó per homicidi i lesions per imprudència greu, així com a quatre anys i mig d’inhabilitació professional.
