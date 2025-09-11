Salut
Sanitat alerta que els vaporejadors són "cancerígens" en la seva nova campanya contra el tabaquisme
El ministeri llança la iniciativa dirigida a joves ‘Amb tot el que pots fer amb al boca... ¿la utilitzaràs per vaporejar?
Patricia Martín
El Ministeri de Sanitat ha llançat aquest dijous una campanya per sensibilitzar, sobretot la població més jove, sobre els riscos del vaporeig i animar-los que no consumeixin cigarrets electrònics. La iniciativa es titula ‘Amb tot el que pots fer amb la boca, ¿la utilitzaràs per vaporejar?’ i consta d’un vídeo on s’explica que amb la boca es pot, entre altres coses, «cantar reggaeton» o «fer-te petons amb aquest, aquesta o amb tots dos», però també dir ‘no’ al vaporeig.
El vídeo va acompanyat d’una campanya informativa en què Sanitat desmenteix un dels principals arguments la indústria tabaquera: que els ‘vapers’ i nous productes són menys nocius que el tabac convencional, dins de l’estratègia de màrqueting anomenada «reducció de danys». No obstant, segons el ministeri dirigit per Mónica García, els cigarrets electrònics són «nocius» perquè contenen «compostos químics nocius i irritants per a les vies respiratòries, així com substàncies cancerígenes en els líquids o que es generen en el procés d’atomització».
D'una banda, compostos químics com propilenglicol, glicerina, saboritzants i altres solvents, al ser inhalats poden generar inflamació i dany a les vies respiratòries. I estudis recents «també han identificat substàncies tòxiques i cancerígenes en els aerosols generats pels vaporejadors, incloent metalls pesants i compostos orgànics volàtils, que poden afectar no només els pulmons, sinó també el sistema cardiovascular», segons Sanitat.
Alhora, la nicotina afecta el sistema nerviós central, alterant la funció cerebral, especialment en adolescents i joves el cervell dels quals encara està en desenvolupament. La dependència a la nicotina pot conduir a dificultats per deixar de fumar o vaporejar i augmentar la probabilitat de consumir productes de tabac convencionals.
La llei antitabac
La campanya surt a llum la mateixa setmana que el Consell de Ministres ha aprovat la reforma de la llei del tabac, destinada a equiparar els nous productes amb el tabac convencional i a ampliar els espais sense fum, com les terrasses dels bars. L’avantprojecte, que encara té un llarg recorregut per davant abans d’entrar en vigor i que ha generat crítiques entre els hotelers i la industria, veta els cigarrets electrònics d’un sol ús, tant pel seu impacte ambiental com pel seu atractiu per als joves. I prohibeix expressament als menors fumar o vaporejar i, si són enxampats, es podran multar els seus pares.
- L'exconseller que ha trencat el seu carnet de Junts, ha carregat contra un expresident i ha declarat que el partit 'va a la baixa
- Adrián Díaz, empresari espanyol a la Xina: «A les fàbriques xineses es descansa un dia al mes i ningú ho qüestiona»
- «A 5è de Primària el nostre fill ens va dir que volia tirar-se a la carretera perquè no volia tornar a l'escola»
- El centre de Fuïves, a Olvan, tanca després de 50 anys de recuperació del ruc català
- Una passatgera del bus bolcat a Santa Susanna: “El conductor estava marejat abans de l’accident”
- Alfonso Muñoz, funcionari de la Seguretat Social: 'No sol·liciti mai la jubilació dos anys abans de l'edat ordinària
- Un guardiolenc crea un espai de cotreball a Salelles inspirat en la filosofia de cooperació del seu besavi
- Lluís Llach: «Salvador Illa és el senyal que l'independentisme ha tocat fons»