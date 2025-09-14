Torna la mili? El debat està servit
L'últim dia d'aquest 2025 se celebraran els 25 anys de la supressió del servei militar obligatori a Espanya en mig d'un escenari geopolític molt diferent d'aleshores. Però... què n'opinen els partits, la societat i els països de l'entorn?
Juan Fernández / Daniel G. Sastre
La propera nit de Cap d'Any es compliran 24 anys de la supressió del servei militar obligatori a Espanya. L’escenari geopolític actual és molt diferent del que hi havia quan a tots els homes de més de 18 anys, sense distinció de classe, se'ls cridava a files —excepte si al·legaven alguna limitació física o es declaraven objectors de consciència o insubmisos, que en aquests casos havien de prestar un servei social o enfrontar-se a un procés judicial—, i en aquest context, marcat per la guerra d’Ucraïna i per l’exigència d’elevar la despesa militar —i la tropa— imposada per Donald Trump, ningú sap del cert com podran atendre aquestes noves necessitats les Forces Armades, sobretot la demanda d’augmentar el seu capital humà. El retorn del servei militar seria una opció?
Experts en defensa i comandaments veterans de l’Exèrcit mostren dubtes sobre la seva viabilitat —Seria universal i obligatori com abans? Inclouria les dones? Com es finançaria la formació de tant personal?— i sobre la seva eficàcia en temps de ciberguerra. Tampoc sembla que la societat espanyola, que a principi d’aquest segle va deixar clar el seu rebuig a la mili i la seva preferència per un exèrcit professional, s'inclini ara per tornar a veure els joves desfilant i jurant bandera.
Tot i això, els moviments que han fet alguns països del nostre entorn —com Alemanya, que ha anunciat la intenció de recuperar el servei militar, tot i que en una modalitat voluntària— conviden a plantejar aquesta possibilitat. Pot tornar la mili? El debat està servit.
La mili actualment a Europa
Les fórmules que se segueixen a Europa per resoldre la qüestió de la defensa en termes de capital humà —entre els qui opten per tenir exèrcits professionals i els qui compten amb batallons de reemplaç— són tan plurals i variades com la gastronomia del continent. Ara bé, la seva translació al mapa revela una dada cridanera: com més a prop de Rússia és un país, més probable és que els seus habitants estiguin obligats a complir un servei militar. De fet, a part d’Àustria, Suïssa, Croàcia i els països escandinaus, avui la mili només és obligatòria als estats que tenen frontera amb els dominis de Vladímir Putin.
Les solucions són diverses, i van des de la mili tradicional de 9 a 12 mesos que encara es compleix a Grècia, fins al servei militar flexible d’entre quatre i onze mesos que s’aplica per igual a homes i dones a Dinamarca i Suècia.
El debat a Espanya: què en pensa la societat?
El possible retorn del servei militar obligatori és un escenari gairebé absent de la conversa pública. Tampoc les empreses d’estudis d’opinió solen plantejar aquesta qüestió en els seus estudis sociològics. De fet, el CIS va deixar de preguntar per la mili —en concret, si es preferia un exèrcit professional o bé un altre amb soldats de reemplaçament— el 2002, un any després que desaparegués el servei militar obligatori.
En els darrers mesos, però, per l'auge bèl·lic, diverses agències han fet enquestes per saber l’opinió dels espanyols sobre l’augment de la despesa militar i un hipotètic retorn de la mili. Per la seva dimensió europea, la més reveladora és la que va dur a terme la primavera passada la companyia d’estudis de mercat YouGov, que aporta dues dades destacades:
- Espanya és el país del nostre entorn on el servei militar obligatori és més impopular.
- El sector de població que veuria bé el retorn de la mili ha crescut en els darrers anys i avui voreja el 42%. En canvi, el 2002, poc després d’acabar la mili, gairebé el 80% dels espanyols preferien tenir un exèrcit format exclusivament per soldats professionals.
Què diuen els partits polítics
A Espanya, la controvèrsia sobre la recuperació de la mili ni és a l’agenda política ni s’hi espera. A diferència del que passa a molts països d’Europa, la invasió d’Ucraïna per part de Rússia no ha provocat aquí un debat sobre la necessitat de tornar a un reclutament obligatori. Els partits d’esquerra i de dreta es cuiden molt d’entrar-hi. La distància geogràfica amb la guerra de l’Est, però també la naturalesa històrica de la relació entre la societat civil i l’Exèrcit o les circumstàncies que van envoltar la supressió del servei militar obligatori, expliquen la singularitat espanyola.
► PSOE: La ministra de Defensa, Margarita Robles, s’ha pronunciat en múltiples ocasions amb rotunditat contra el retorn del servei militar. “No hi haurà mili”, ha dit.
► PP: “Nosaltres la vam eliminar”, recorden avui des de Gènova. I és cert, i també ho és que, com la resta de partits, s’han preocupat molt de pronunciar-s’hi els darrers mesos. Sí que accepten la necessitat d’augmentar la despesa militar pel context global.
► VOX: Amb un pes electoral important entre els joves, el sector d’edat que més s’oposa a un eventual retorn de la mili, el partit prefereix posar l’accent en la necessitat de millorar les condicions laborals de les Forces Armades. Santiago Abascal sí que es va pronunciar el 2019 a favor d’algun tipus de servei militar o social, però és una proposta aparcada.
► SUMAR I PODEM: No es plantegen un retorn a la mili obligatòria, ni tampoc els partits nacionalistes o independentistes.
Com va ser el final de la mili?
La nit de Cap d’Any del 2001 es posava fi a dos segles de servei militar obligatori (alguns historiadors situen el naixement de la mili el 1770, altres l’apropen a la Constitució de 1812), les últimes dècades del qual van estar marcades per un creixent desapegament dels joves envers la formació en armes, quan no una ferma oposició als quarters, i per una successió de fórmules legislatives per intentar trobar encaix a un servei castrense universal que ja no tenia cabuda a la societat espanyola de finals del segle XX.
Com va ser la negociació política?
Les eleccions generals de 1996 van obrir una finestra d’oportunitat al final de la mili. Les joventuts de diversos partits polítics (entre ells el PP i Convergència) havien mantingut contactes discrets els mesos anteriors i coincidien en la necessitat de professionalitzar l’Exèrcit. El pacte del Majestic, subscrit entre populars i nacionalistes per propiciar la investidura de José María Aznar, va consagrar en un dels seus punts la supressió del servei militar.
“Per a nosaltres era un gol polític brutal”, diu Carles Campuzano, dirigent aleshores de les joventuts de Convergència. Ignacio Cosidó, que es va reunir amb ell quan era membre de les joventuts del PP, sosté que aquelles trobades “van ajudar a crear el clima intern que d’alguna manera va preparar el camí perquè després, en el pacte amb CiU, s’acceptés aquesta posició” dins del partit.
La negociació parlamentària posterior va cristal·litzar en la llei de final del reclutament obligatori de 1999. El final efectiu del servei militar va arribar, amb l’última jura de bandera dels reclutes, l’any 2001.
La mili encaixaria en un exèrcit professional com l'actual?
El Govern central acaba de comprometre’s amb l’OTAN a augmentar el seu personal militar en 14.000 unitats en els pròxims deu anys. Això significa fer créixer l’Exèrcit un 10% sobre la dimensió que té actualment.
Avui, les Forces Armades espanyoles, formades exclusivament per personal professional, estan compostes per 145.835 homes i dones, dels quals 116.000 estan en actiu en algun dels tres exèrcits (Terra, Armada i Aire-Espai), 24.000 estan a la reserva i uns altres 5.400 es dediquen a altres tasques administratives.
Comparat amb els països del nostre entorn, Espanya té un Exèrcit petit. El de França està format per 200.000 efectius en actiu, el d’Itàlia per 170.000, el d’Alemanya arriba als 183.000. La mitjana dels països de la UE és de 3,6 militars per cada 1.000 ciutadans, però Espanya amb prou feines arriba a 2,4. A més, en els darrers 20 anys, des que les Forces Armades són exclusivament professionals, el seu volum s’ha reduït un 10%.
Als quarters de l’Exèrcit i als despatxos del Ministeri de Defensa sembla que hi ha consens que falta personal, però els càlculs que fan els experts i el mateix estament militar apunten cap a un augment de l’actual tropa professional i a una millor preparació tècnica de la mateixa, necessitats que el retorn de la mili universal i obligatòria no podria resoldre, segons reconeixen aquestes anàlisis.
