Protestes propalestines
Feijóo acusa Sánchez d’«encoratjar els disturbis» a la Vuelta: «Li és igual la vida dels policies i corredors»
El cap del Partit Popular va assenyalar que Espanya ha protagonitzat un «ridícul internacional televisat en directe»
May Mariño
El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, va continuar aquest dilluns arremetent contra el cap de l’Executiu, Pedro Sánchez, el va acusar d’«animar els disturbis» a la Vuelta ciclista a Espanya per càlcul electoral i va dir que li és «igual la vida dels policies i la integritat dels corredors».
Així ho va dir en una trobada informativa organitzada per Nova Economia Fòrum on va acudir per presentar l’alcalde de madrid, José Luis Martínez Almeida, que també va carregar contra Sánchez i contra el delegat del Govern a la Comunitat de Madrid, Francisco Martín, de qui va dir que hauria d’haver dimitit ja «fa temps». A més, perquè ahir la compareixença va ser «insultant» i va aportar «dades falses».
El cap del principal partit de l’oposició, segons recull Servimedia, va assenyalar que Espanya ha protagonitzat un «ridícul internacional televisat en directe» que va atribuir a Sánchez i al seu interès per tapar els seus «problemes de corrupció».
Feijóo va afirmar que aquest dilluns va parlar amb els sindicats de la Policia Nacional, que li van traslladar la seva «indignació» i «tristesa» perquè «s’han sentit sols» i «no han tingut el suport dels polítics que els manen».
«És una cosa inadmissible al nostre país. Jo demano que, sisplau, el president del Govern tingui algun límit, respecti els ciutadans, respecti les forces i cossos de seguretat de l’Estat, que respecti la nostra reputació internacional, que no barregi la política amb l’esport», va afegir.
Feijóo va incidir que «cal girar full» del Govern de Sánchez «quant abans millor» i va assenyalar que les protestes són «legítimes» fins que es converteixen en «un boicot» que «posa en perill la vida» de la gent.
