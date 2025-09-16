Cas Koldo
Anticorrupció desmunta els arguments de Cerdán per demanar la seva llibertat: «L’aforament no implica mirar cap a un altre costat»
La fiscalia qualifica d’«insostenible» l’al·legació de la defensa que presenta l’expolític socialista com a víctima d’un intent d’«influir en l’acció del Govern»
Ángeles Vázquez
La Fiscalia Anticorrupció no veu cap motiu per modificar la situació de presó en què es troba l’exsecretari d’Organització del PSOE Santos Cerdán des del 30 de juny. Cap dels arguments amb què la seva defensa mirava de presentar-lo com a víctima d’un intent d’«influir en l’acció del Govern» convencen el ministeri públic, que en un escrit demana al magistrat del Tribunal Suprem Leopoldo Puente que els rebutgi tots i mantingui l’expolític pres, perquè no hi ha hagut cap canvi en la causa des que va ordenar el seu empresonament.
Les acusacions populars personades en el procediment treballen en el seu propi escrit per oposar-se a la llibertat de Santos Cerdán amb explicacions en la mateixa línia de la Fiscalia Anticorrupció. Fonts jurídiques han assenyalat a El Periódico que l’interposaran aquest mateix dimarts o, a tot estirar, aquest dimecres.
El fiscal en cap Anticorrupció, Alejandro Luzón, qualifica d’«insostenible» l’al·legació de la defensa de Cerdán i li recorda que «l’aforament», que obliga a cursar un suplicatori a la Cambra a la qual pertanyi el diputat o senador que s’hagi d’investigar, «no implica que es miri cap a un altre costat si es té coneixement d’algun indici delictiu que afecta una persona aforada», ja que s’han de fer les mínimes comprovacions per determinar si s’ha de començar una investigació o descartar-la.
«Per provocar el coneixement per aquesta Sala de casos com el que ens ocupa, quan en els fets a investigar hagin intervingut altres persones, a més de la possible intervenció de l’aforat, no n’hi ha prou amb constatar l’existència de tal aforat, es fa necessari objectivar indicis de certa consistència o solidesa en suport de la seva implicació en els fets», explica el ministeri públic, fet que justifica que el jutge de l’Audiència Nacional Ismael Moreno ordenés l’anàlisi de les comunicacions intervingudes a un dels principals imputats, Koldo García, exassessor de l’exministre José Luis Ábalos.
Afegeix que Víctor de Aldama, en la seva declaració davant el Jutjat Central d’Instrucció número 2 al novembre «va assegurar que havia entregat a Santos Cerdán un sobre amb 15.000 euros i va detallar les circumstàncies que van envoltar l’esmentada entrega, vinculades precisament a les adjudicacions d’obres, cosa que va ratificar i va ampliar davant la Sala Segona» del Suprem quan va declarar un mes després. Allà «ja es va referir a la relació de Santos Cerdán amb la mercantil Acciona, que mesos després, ha aflorat en les gravacions intervingudes». Les indagacions, després de cursar-se el corresponent suplicatori, es van iniciar després de corroborar-se que hi havia prou indicis per fer aquest pas.
Anticorrupció va un a un descartant els arguments dels advocats Benet Salellas i Jacobo Teijelo. Així, rebutja que la causa estigués sota secret quan es va enviar a presó l’exdiputat, perquè només ho va estar el just per als registres i una setmana després de presentar-se l’informes realitzat amb les converses intervingudes, en el qual apareix confirmada la implicació de Cerdán, es va aixecar.
Sense manipulació
També descarta qualsevol manipulació de les proves intervingudes al domicili de Koldo García, perquè les bosses tinguin diferent número de precinte. Explica que «la raó» per la qual «el nombre de precinte de l’entrada i registre i el del bolcat al Tribunal Suprem no coincideixin obeeix que el primer» «va haver de ser trencat al Jutjat per procedir al clonat del dispositiu que, una vegada conclòs, va ser dipositat en una nova bossa de precinte amb, lògicament, un nou nombre de precinte». Totes aquestes vicissituds es reflecteixen en una acta, fet que descarta la infidelitat en la custòdia al·legada.
Tot és explicable per al fiscal, que també nega que els telèfons que el comandant Rubén Villalba –imputat en la causa a l’Audiència Nacional– entregava al comissionista Aldama estiguessin «contaminats», argument amb què la defensa afirmava que es permetia el seu control per l’institut armat. Anticorrupció explica que els «terminals, nous, se li entregaven per part del comandant Rubén Villalba per mantenir una línia de comunicació segura i exclusiva entre tots dos» i es consideraven «contaminats» quan Aldama «els feia servir per parlar amb tercers».
«Les gravacions apareixen completes, sense salts ni supressions, s’estenen al llarg de diversos anys, resulten en la major part dels casos inequívocs i apareixen relacionades amb un altre abundant material documental comsón les converses d’aquesta aplicació de missatgeria instantània mantingudes per Koldo García amb José Luis Ábalos i el mateix Santos Cerdán», com el llavors director general de Carreteres i l’expresidenta d’ADIF i diferents empresaris. «Tot això facilita no només la identificació dels intervinents, sinó també el coneixement dels necessaris antecedents, situació o emplaçament de les converses i, amb això, la seva adequada interpretació», rebla Anticorrupció.
- Passa tota la nit perduda mentre passejava el gos i la troben sana a Castellnou
- La marca de cotxes xinesa BYD aterra al Bages
- Un desnonament que ens interpel·la a tots
- L’avançat creixement de bolets d'aquest any pronostica una bona temporada
- Tarda de rescats a la Catalunya central amb tres ferits a la muntanya
- Sònia Llobet, directora del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt: «Trobar l’equilibri entre el gaudi i la preservació és el repte permanent»
- Rescaten dues persones d’un ensorrament en un habitatge a Sallent
- Protecció Civil farà una prova del sistema d'alertes als mòbils a la Catalunya central aquest dimarts