Sánchez "espera" que l'amnistia es pugui aplicar aviat a Puigdemont
Nogueras li retreu la manca de concreció i li pregunta si creu que podrà seguir governant
ACN
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que el seu govern està complint “els acords de Brussel·les” i “el full de ruta” pactat amb Junts. Ha posat com a exemple l’impuls del català a l'Estat i a Europa, i ha afegit que “espera” que l’amnistia “es pugui aplicar a totes les persones que es van veure implicades d’una manera o una altra en els fets del 2017”, en referència a l’expresident Carles Puigdemont. Ha fet aquestes manifestacions en resposta a la intervenció de la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, que l’ha acusat d’incomplir els acords i “bloquejar” les propostes de Junts per resoldre problemes com l’habitatge, Rodalies, la multireincidència i l’okupació. “Creu que podrà seguir governant?” li ha preguntat.
“Ens queda feina per fer, però l’estem fent”, ha respost el president espanyol. En aquest sentit, ha recordat que la llei d’amnistia ja ha beneficiat “690 persones” i “compta amb l’aval del TC”. “Estem parlant d’activistes, manifestants, forces i cossos de seguretat de l'Estat i representants polítics”, ha dit. En tot cas, ha insistit que té “la màxima voluntat de complir els acords de Brussel·les” i té intenció de “seguir governant”.
El cara a cara entre Sánchez i Nogueras de la sessió de control al Congrés ha tingut lloc poques hores després que Junts tombés la segona iniciativa del govern espanyol en una setmana. Primer va ser la reducció de la jornada laboral, i aquest dimarts la creació d’una oficina anticorrupció. Les dues eren propostes impulsades per la vicepresidenta segona i líder de Sumar, Yolanda Díaz.
Aquest dimecres, la portaveu de Junts l’ha advertit que mentre incompleix els acords amb Junts els problemes “es fan grans i greus”. “Hi ha una degradació en marxa, un camí cap a l’empobriment de les famílies que cada dia els costa més arribar a final de mes”, ha sentenciat.
En aquest marc, Nogueras ha retret al president espanyol que no apliqui les receptes de Junts. Ha insistit que “el 40% dels autònoms de Catalunya no arriben al salari mínim”, i l’ha acusat de bloquejar la proposta de Junts per rebaixar les seves quotes.
“Pràcticament la meitat de les okupacions il·legals es produeixen a Catalunya, però vostès bloquegen la nostra llei contra les ocupacions, i la nostra llei contra la multireincidència”, ha dit. També li ha retret que anunciés ajuda de 30.000 euros per habitatges de lloguer amb dret a compra “quan sap que d’aquests, en tres anys, només se n’han fet 24”.
“No és el millor moment econòmic de la història, sinó el moment de la història en què estan xuclant més la butxaca dels ciutadans”. “Estan convertint una generació sencera en treballadors pobres”, ha dit la portaveu de Junts.
Sánchez ha negat la major i ha afirmat que “Espanya i Catalunya viuen el millor moment de les últimes dècades”. Ha destacat que el seu govern ha transferit a Catalunya “més de 60.000 milions d’euros, un 55% més que Rajoy”. “Jo crec que aquest govern està compromès amb Catalunya i evidentment amb els catalans”.
També ha apuntat que el seu govern comparteix la mateixa preocupació de Junts per l’habitatge, i ha defensat la llei de l’habitatge que dona a les comunitats i els ajuntaments palanques per lluitar contra apartaments turístics i impulsar l’habitatge protegit. “Encara queda molt per fer”, ha dit. En tot cas, segons Sánchez, la llei d’habitatge s’està aplicant i està tenint un impacte positiu en els preus del lloguer a Catalunya.
- Afectat per l'esfondrament a Sallent: 'Em vaig aixecar del sofà just en el moment que va caure tot el sostre i el veí de dalt sobre el menjador
- Flors blanques en record de la mestra Maite Cots
- Un ferit i 13 desallotjats en esfondrar-se part d'un habitatge a Sallent
- Protecció Civil farà una prova del sistema d'alertes als mòbils a la Catalunya central el dimarts 16 de setembre
- La visió dels funcionaris de presons: 'Hi ha interns que no tenen res a perdre. No respecten ningú perquè ningú els ha respectat mai
- Totes les cares de la regió central que surten a Operación Triunfo 2025
- Sònia Llobet, directora del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt: «Trobar l’equilibri entre el gaudi i la preservació és el repte permanent»
- Necrològiques del 16 de setembre del 2025