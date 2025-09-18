El nebot de la cuinera assassinada a Mas d'Enric demana la creació d'una comissió d'investigació al Parlament
Junts, ERC, Comuns i PSC es comprometen a estudiar la proposta mentre que el PP, VOX i Aliança hi donen suport
Mar Rovira (ACN)
El nebot de la cuinera assassinada a Mas d'Enric el 13 de març de 2024 per un pres, Pablo Martínez, ha demanat la creació d'una comissió d'investigació al Parlament de Catalunya per esclarir els fets, depurar responsabilitats i per poder analitzar amb profunditat els protocols que van fallar, així com els informes dels Mossos o el d'Inspecció de Treball que conclou que el Centre d'Iniciatives de Reinserció no havia avaluat el risc de violència a la cuina de la presó del Catllar. Martínez ha fet aquesta petició en la Comissió de Justícia celebrada aquest dijous. "Podem treballar perquè no es cometi més una tragèdia com la nostra", ha dit. Junts, ERC, Comuns i PSC s'han compromès a estudiar-ho mentre que PP, VOX i Aliança hi ha donat suport.
El representant de la família de Núria López ha arrencat la seva intervenció a la Comissió de Justícia i Qualitat Democràtica recordant que la seva tieta fa ser "cruelment" assassinada per un reclús a la presó de Mas d'Enric del Catllar. "Era una persona que va treballar durant anys per poder tenir una plaça pública al CIRE, que creia en les segones oportunitats. Era una dona brillant, lluitadora, empàtica, carismàtica, tenia molts projectes que li van arrabassar", ha expressat.
Martínez ha demanat la creació d'una comissió d'investigació al Parlament perquè la considera necessària i també ha sol·licitat formar-hi part. "Considero que no és lícit que s'instrumentalitzi a nivell polític una desgràcia com aquesta, per això, sense banderes, colors ni límits ideològics demano als diferents grups que li donin suport de manera unànime", ha reclamat.
Tot i que el nebot de la cuinera assassinada ha reconegut que l'Administració de Justícia ha admès que es van produir una "sèrie d'irregularitats" i que aquestes "s'han considerat "negligents", sosté, que encara hi ha "moltes informacions" que no s'han tractat amb profunditat. "S'han passat d'una forma bastant laxa i crec són molt rellevants", ha afegit.
Martínez ha assegurat que el seu objectiu no és "assenyalar" a l'anterior consellera de Justícia, Gemma Ubasart ni buscar un "enfrontament", sinó que vol treballar perquè no es torni a matar un treballador penitenciari. Amb tot, ha carregat contra la compareixença de l'exconsellera, feta a la Diputació Permanent el març de 2024, per considerar que l'intern era un "pres modèlic".
"La consellera deia que en la seva trajectòria penitenciària res feia cridar l'atenció que aquest fet es pogués produir, posava èmfasi que era un fet impredictible i encara que sigui irreparable, no podien haver fet res per evitar-ho. Jo crec que inicialment pot ser que per la manca d'informació, ella ho veia així", ha dit. Amb tot, ha assenyalat que, ara, amb la informació dels informes de criminalista dels Mossos d'Esquadra o del psicòleg que va fer el perfil del pres li "dol" el posicionament d'Ubasart.
En aquest sentit, ha recordat que el reclús havia manifestat afirmacions "greus" i que no volia sotmetre's als programes de tractament. "Dir, clarament i amb fredor, que si hagués de tornar a matar ho faria, sense cap mena de penediment perquè no té res a perdre sí que és un indicatiu a tenir en consideració per assignar una destinació de confiança a un intern", ha defensat. Per això, considera que es va cometre un "error força greu" i que s'hauria d'analitzar en profunditat per tal de depurar responsabilitats.
També ha suggerit com un dels motius per donar llum verda a la comissió d'investigació el fet d'esbrinar per què el pres va tornar a treballar a la cuina després que agredís a un altre reclús. De fet, ha recordat que el director de la presó de Mas d'Enric va demanar les mesures cautelars als jutjats i unes hores després que s'aixequessin. "Agredir a un intern dins del centre penitenciari és una falta disciplinària molt greu que implica la pèrdua del destí i és considerada com una falta del reglament penitenciari 108C. No es va aplicar i es va demanar que s'aixequessin les mesures cautelars. El motiu seria descobrir per què", ha manifestat.
En la seva intervenció, Martínez també ha asseverat que el culpable és l'assassí de la seva tieta, però ha assenyalat que hi ha poden haver persones responsables que permetessin que passessin els fets. "La Núria va demostrar que no volia estar amb el seu assassí, va plantejar que altres persones ocupessin el lloc, hi havia persones que tenien un interès, i desconec perquè, que l'intern recuperés el seu lloc a la cuina", ha etzibat.
A la vegada, també ha posat en relleu l'informe d'Inspecció de Treball que conclou que el CIRE no havia avaluat el risc de violència a la cuina del centre penitenciari de Mas d'Enric i que tampoc "es van adoptar les mesures preventives necessàries per garantir l'efectiva vigilància de la seva integritat física" ni es va impartir formació a la treballadora en aquest sentit. "Són dades que són força rellevants per passar-les de llarg, com s'ha passat", ha remarcat el nebot.
Per tot plegat, considera que s'hauria de constituir la comissió amb totes les persones que integren el sistema penitenciari per tal, sosté, es pugui donar "claredat" a les negligències comeses.
Suport del PP, VOX i Aliança Catalana
El PP, Vox i Aliança Catalana han donat suport a la proposta de constitució de la comissió d'investigació. Des de les files dels populars, Alberto Villagrasa, ha afirmat que és important que no es repeteixi un episodi com la mort de la Núria. "Havent-hi catorze avaluacions sobre aquest pres, que posaven en dubte precisament la seva capacitat de reinserció perquè no es van tenir en compte", ha exposat com un dels motius per investigar els fets.
Des de Vox han carregat contra la gestió del conseller Espadaler al Departament de Justícia per continuar amb el "mateix camí" del govern anterior i han lamentat que no s'hagin depurat responsabilitats entre la cúpula dels Serveis Penitenciaris. "Es reconeixen negligències, però no s'assenyalen responsables", ha dit Sergio Macian.
Per la seva banda, Rosa Maria Soberana, d'Aliança Catalana i portaveu del Grup Mixt, ha assegurat que l'assassinat de la Núria no va ser un accident "inevitable", sinó la conseqüència de la "manca de protocols, de la desatenció, de les advertències dels sindicats i d'un sistema que va reincorporar un intern violent en un espai que estava exposat a eines potencialment mortals".
Junts, ERC, Comuns i PSC estudiaran la petició
Per contra, Junts, ERC, Comuns i PSC han respost que han d'estudiar la proposta de la creació de la comissió d'investigació. Per part del partit de Puigdemont, Francesc Dalmases, ha apuntat que no creu que sigui l'eina per resoldre-ho. "Després de la teva intervenció, tornarem a reflexionar", ha asseverat. Al seu torn, Andrés García, dels Comuns, ha afirmat que té dubtes sobre la comissió i considera que el Parlament té "molta responsabilitat" per garantir una "millor seguretat als treballadors a les presons". Des del PSC, Natàlia Fabian, ha assegurat que no podran reparar la pèrdua de la Núria, però sí que poden reflexionar i prendre mesures "perquè aquesta situació no es torni a repetir". "La prova que les coses no es van fer bé, és que el govern ha pres mesures per intentar minimitzar els riscos d'aquests treballadors públics", ha assenyalat.
"Vull demanar disculpes"
La diputada del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya, Ana Balsera, ha demanat disculpes als familiars de la cuinera per si "en algun moment no heu sentit que haguéssim estat a l'altura", ja que eren llavors governaven la Generalitat. "És obvi que el sistema va fallar. Si hi ha un assassinat a un centre penitenciari i més d'una treballadora, és que el sistema ha fallat i s'ha de reconèixer, no valen excuses, és així, de clar, alguna cosa va fallar", ha subratllat.
