Els joves ja no són més d’esquerres que els seus pares
El Govern d’Espanya segueix endavant amb la seva proposta de rebaixar l’edat mínima de vot dels 18 als 16 anys
Iñaki Martinez Azpiroz (Verificat)
El Govern d’Espanya segueix endavant amb la seva proposta de rebaixar l’edat mínima de vot dels 18 als 16 anys. La reforma va en línia amb altres països com el Regne Unit, que planteja aquest canvi per augmentar la participació democràtica. Amb el nou curs polític, sonen els timbals del pròxim cicle electoral, que començarà previsiblement al març amb els comicis a Castella i Lleó. Rebaixar l’edat mínima de vot incorporaria nous electors joves que, segons les enquestes, són diferents dels joves de dècades enrere. Tradicionalment, els joves s’han identificat més amb l’esquerra que les edats més avançades, una tendència que està canviant.
Els baròmetres del CIS es remunten dècades, però no pregunten per sota dels 18 anys, de manera que Verificat ha pres com a aproximació la franja entre 18 i 24. Una mostra de cinc baròmetres del CIS de 1986, 1995, 2005, 2015 i 2025 reflecteix que, històricament, els joves d’entre 18 i 24 anys s’han autopercibit menys com a gent de dretes, responent entre un 7 i un 10 en una escala de l’1 al 10, des de “l’esquerra més absoluta” fins a “la dreta més absoluta”.
El centre ideològic es buida
El tauler del 2025 és molt diferent. Els joves que s’autodefineixen de dreta s’han disparat, del 8% que eren el 2015 fins al 34%. No obstant això, no hi ha hagut una baixada dràstica de joves d’esquerres (entre un 1 i un 3 a l’indicador): han disminuït del 40% el 2015 al 31% el 2025 i són la segona franja d’edat amb menor percentatge en l’esquerra, però no estan en mínims de la mostra.
La caiguda s’ha registrat al centre, entre els que fixen entre un 4 i un 6 la seva ideologia. En un escenari de polarització, el centre es buida en totes les edats i reparteix electorat en ambdues direccions; entre els més joves, el gruix ha anat a opcions de la dreta.
Catalunya s’adhereix al canvi estatal dels joves. Ho reflecteix la comparació entre un baròmetre del CEO del 2005, que aleshores tampoc no preguntava a catalans de 16 i 17 anys, i l’últim del 2025. Si es calcula la mitjana de l’autopercepció ideològica per edats, la franja de 18-24 anys tenia abans la mitjana més baixa a l’índex. Ara, és la segona franja amb la mitjana més alta.
Vox, primera preferència dels joves
Les tendències ideològiques es reflecteixen en el vot. Segons l’últim CIS, Vox seria el partit amb més suports entre els joves d’entre 18 i 24 anys, amb un 21,4% d’intenció directa de vot.
A Catalunya, les dades de l’últim baròmetre del CEO no són prou grans per extreure tots els detalls de la intenció de vot per edats, tot i que reflecteixen que, entre 18 i 24 anys, hi ha un triple empat entre PSC, ERC i Vox, amb prop del 13% cadascun. La franja més jove és en la que Vox té millors resultats.
Un viratge més gran en homes que en dones
La ideologia no és uniforme entre tots els joves. Una diferència és el sexe. Amb la lupa posada a Catalunya, els homes joves mostren una autopercepció més cap a la dreta, segons l’última enquesta òmnibus del CEO que sí que recull l’opinió de catalans de 16 i 17 anys, però no la intenció de vot. La diferència per edats no és tan marcada entre les dones i queda per sota de la mitjana catalana en gairebé totes les franges.
La diferència per sexes pot tenir diverses causes, però els sondejos donen algunes pistes inicials. Quan es pregunta sobre la “inseguretat ciutadana”, els homes de 16 i 17 anys ho veuen de manera més greu que la resta, seguits de prop pels de la franja 18-24, segons l’enquesta òmnibus del CEO. També hi ha un repunt entre les dones més joves, però de menor magnitud.
En feminisme i qüestions de gènere, els homes d’entre 18 i 24 anys són els que menys interès mostren, segons el primer baròmetre del CEO del 2025, i molt lluny de la mitjana catalana. En canvi, les dones d’aquesta franja d’edat són les que més interès expressen, exemplificant així una àmplia bretxa entre ambdós sexes.
Una tendència europea
Els sondejos de Catalunya coincideixen amb les tendències europees. Un estudi sobre les últimes eleccions al Parlament Europeu mostra que els homes voten més que les dones a l’“extrema dreta”, sobretot en la franja entre 16 i 29 anys. La investigació remarca que aquesta bretxa s’ha ampliat per un suport recent a l’“extrema dreta” entre homes joves, i adverteix que representa un fenomen generacional “amb potencial d’impactar significativament en les societats europees”.