Miguel Ricart trenca el seu silenci de 30 anys i dona una nova versió del crim d’Alcàsser: "He pres la decisió de parlar perquè vull que això s’aclareixi"
L’única persona condemnada pel triple crim d’Alcàsser afirma que va ser coaccionada a participar sota amenaça de mort i que els assassinats van ser executats pels germans Anglés
Redacció
Miguel Ricart, l’única persona condemnada pel triple crim d’Alcàsser, ha trencat el silenci de més de 30 anys i ha concedit una entrevista per donar la seva versió dels fets. En una conversa amb El Rincón del Disidente, Ricart presenta una nova versió dels esdeveniments del 13 de novembre del 1992 que, en alguns aspectes, fins i tot contradiu elements clau de la versió oficial. Segons el seu testimoni, va ser coaccionat a participar sota amenaça de mort i Antonio Anglés i el seu germà Mauricio van ser els executors materials dels assassinats. Ricart afirma que, després de mantenir-se en silenci durant dècades per por de represàlies contra la seva família, ha decidit parlar per "alliberar la seva consciència", demanar perdó a les famílies i a la societat, i tancar definitivament el cas.
Durant l’entrevista amb un canal especialitzat en true crime, Ricart assegura que el seu testimoni actual no està sotmès a les pressions que va sentir en el passat per part de la policia, els jutges o els mitjans de comunicació. "Ara soc un home lliure i he pres la decisió de parlar perquè estic molt cansat i, sobretot, perquè vull que això s’aclareixi", sosté en la seva conversa amb el periodista Manu Giménez, també autor del documental El Caso Macastre: los crímenes sin resolver de la Comunidad Valenciana.
Una nova versió
Ricart explica que la nit del 13 de novembre del 1992 es trobava a casa de Neusa, la mare d’Antonio Anglés. Anglés i el seu germà Mauricio li van demanar que els acompanyés per "fer una cosa". Ricart pensava que es tractaria d’una petita entrega de drogues. Llavors es van trobar amb un quart individu desconegut per Ricart, a qui Anglés anomenava "El Nano". El grup es va dirigir en cotxe cap a Picassent. Va ser a l’entrada de la localitat, prop d’una gasolinera, on es van trobar amb les tres adolescents víctimes del crim, Miriam, Toñi i Desirée, que van pujar al vehicle de manera voluntària i sense violència, amb la intenció que les acostessin a la discoteca Coolor.
Segons el seu relat, durant el trajecte, Antonio Anglés va passar de llarg del local i va accelerar, cosa que va alertar tant les joves com Ricart. En aquell moment, diu, el conductor les va tranquil·litzar amb la falsa promesa de donar la volta, cosa que mai va passar, i es va desviar cap a una localització que, segons afirma, ja tenia planificada.
Ricart nega categòricament que els fets passessin a la caseta de La Romana, com estableix la versió oficial, sinó en un antic magatzem de pólvora als voltants de Catadau. Segons ell, mentre Antonio Anglés i "El Nano" feien baixar les noies del cotxe, ell i Mauricio es van quedar fora. Posteriorment, Anglés els va enviar a comprar entrepans al bar El Parador, un fet corroborat pel testimoni de la propietària de l’establiment a l’època. En tornar, van presenciar l’agressió a les joves.
Abús i assassinat
En l’entrevista, Ricart afirma que Antonio Anglés i "El Nano" estaven abusant sexualment de les adolescents. També assegura que Anglés el va obligar tant a ell com a Mauricio a participar en la violació sota amenaça amb una pistola. Segons la seva nova versió, Antonio Anglés va disparar i matar dues de les noies, mentre que Mauricio Anglés va matar la tercera. Ricart també nega l’existència de gravacions del crim, afirmant que no va veure cap càmera al lloc.
Sosté que els cossos van ser embolicats amb una moqueta trobada en un contenidor i traslladats per ser enterrats inicialment en "un terreny de terra tova i poc transitat a Alborache, prop del corral on Antonio Anglés solia quedar-se". Després, davant l’explosió mediàtica del cas, Ricart diu que Anglés va decidir canviar els cossos de lloc. El 6 de gener del 1993, dia de Reis, Antonio i Mauricio Anglés es van encarregar de moure’ls.
El 27 de gener del 1993, Ricart va ser detingut a casa de la família Anglés. Afirma que la seva confessió inicial davant la Guàrdia Civil va ser obtinguda sota coacció. "Els vaig explicar el que ells volien escoltar, potser només per por a Antonio o a aquelles persones que no coneixia", afirma. Explica que hi va haver un moment en què va expressar la seva intenció de confessar-ho tot i que Anglés el va colpejar i l’amenaçà directament. La raó principal que adueix per haver mantingut aquesta versió oculta durant 30 anys és la por a represàlies contra la seva família, tot i que ara, amb aquesta entrevista, diu que aspira a demanar perdó a les famílies i a tota la societat pel que va passar.
Antecedents
Ricart va ser condemnat a 170 anys de presó el 5 de setembre del 1997 per aquest crim i alliberat el 2013 arran de la suspensió de la denominada Doctrina Parot. Antonio Anglés, per la seva banda, va desaparèixer el març del 1993 i des de llavors està en parador desconegut. Actualment encara figura a la web d’Interpol com una de les persones més buscades del món.
