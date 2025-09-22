Cas Koldo
La defensa de Santos Cerdán demana al CGPJ que investigui si el Suprem considera «insultant» la seva estratègia
El TC rebutja el recurs d’empara de l’expolític socialista mentre els seus advocats interposen una queixa per la informació d’EL PERIÓDICO que informava del sentir majoritari a l’alt tribunal
Ángeles Vázquez
Els advocats de l’exsecretari d’Organització socialista Santos Cerdán han interposat una queixa davant el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) en relació amb una informació d’El Periódico en què s’explicava que el Tribunal Suprem considera «insultant» l’estratègia de defensa que desenvolupen, perquè consideren que explicar el sentir de l’alt tribunal en relació amb situar la imputació del seu client en un «intent d’influir en l’acció del Govern», com sostenien en el seu últim escrit, vulnera el seu «dret fonamental a la defensa i a un judici just».
L’escrit firmat a Girona i a Madrid, per deixar constància que el subscriuen tant Benet Salellas com Jacobo Teijelo, sol·licita «l’obertura d’unes diligències informatives que aclareixin la veracitat dels fets relatats en la informació publicada per El Periódico […], així com l’autoria, per en el seu cas adoptar les mesures pertinents en termes governatius i disciplinaris».
Segons els dos lletrats, «en el cos d’aquesta informació no apareix identificat l’autor d’aquestes expressions, però el mitjà periodístic les atribueix al Tribunal Suprem i a fonts de l’alt tribunal, amb la qual cosa s’infereix per qualsevol lector que l’autor forma part del tribunal esmentat, és a dir, que les opinions contràries a l’estratègia de defensa són realitzades» per un dels seus magistrats.
Afegeixen que «no existeix un camp d’opinió dels magistrats d’aquest tribunal en relació amb les estratègies de les defenses comparegudes en els procediments que es troben pendents» davant la seva Sala Segona, com és el cas del mateix Cerdán, a la presó des del passat 30 de juny pels delictes d’integració en organització criminal, suborn i tràfic d’influències.
Els lletrats, que no descarten modificar la seva estratègia, almenys de moment, afirmen que «precisament perquè són opinions del més alt tribunal de la jurisdicció, l’emissió interfereix clarament en l’actuació dels operadors jurídics i concretament dels advocats» i «aquesta interferència esdevé encara més perillosa quan l’opinió és de crítica oberta i, per tant, en abstracte, esdevé idònia per modificar la conducta processal de les parts».
Revés en el TC
Aquest mateix dilluns s’ha conegut que el Tribunal Constitucional ha rebutjat sense ni tan sols admetre a tràmit el recurs d’empara que l’exdiputat va interposar al juliol per mirar d’aconseguir la seva posada en llibertat. La Secció Segona del Constitucional, per unanimitat, ha rebutjat l’empara promoguda contra les interlocutòries que van acordar i van confirmar la seva presó provisional, al no revestir l’especial transcendència constitucional al·legada pel recurrent i exigida per la llei».
La cort de garanties ja compta amb doctrina constitucional sobre la necessitat de motivar la concurrència de les finalitats constitucionalment legítimes per justificar una presó provisional, així com sobre la prohibició d’utilitzar aquesta mesura amb finalitats coactives. A més, encara no s’ha esgotat la via judicial prèvia per acudir en empara, ja que el procediment seguit en contra seu continua en instrucció, en una fase inicial, cosa que és motiu suficient per rebutjar la iniciativa.
- Els Bombers evacuen a 27 persones atrapades a l'estació del funicular de Sant Joan a Montserrat
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
- El temporal deixa més de 125 litres a Montserrat i causa estralls a la regió
- Detinguda a Igualada per fer compres fraudulentes amb la targeta de la dona per a qui treballava
- Dos accidents de trànsit al Berguedà en només tres hores
- Mira els nous trens que passaran per la línia de Renfe de Manresa
- «Encara que pugui sorprendre, treballar en una funerària acostuma a agradar molt»
- Desaparegut un empresari espanyol quan navegava per les Bahames: «no va caure a l’aigua; la llanxa del veler va aparèixer a la deriva»