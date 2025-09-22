El Govern estudiarà la possible acollida a Catalunya d’organismes de l’ONU que es reubiquin per les retallades de Trump
Duch confirma contactes i defensa Barcelona com a un “hub” internacional “molt ben” connectat
Natàlia Segura Raventós (ACN)
El Govern estudiarà la possible acollida a Catalunya d’organismes de l’ONU que busquen reubicar-se per les retallades del president dels Estats Units, Donald Trump, a l’organització. El conseller d’Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, ha confirmat a l’ACN que “pren nota” de la necessitat d’aquestes organitzacions per trobar noves seus després de diverses reunions a Nova York coincidint amb l’Assemblea General de Nacions Unides. En declaracions a l’ACN aquest dilluns, Duch ha defensat Catalunya com a “terra d’acollida”, i a Barcelona com un “hub” internacional “molt ben” connectat. “Ho estudiarem i veurem fins a on podem arribar”, ha remarcat.
Duch ja ha confirmat que “ja hi ha hagut contactes a diferents nivells” amb Unicef i altres organitzacions per part de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i el ministeri d’Exteriors espanyol. De totes maneres, ha matisat que han d’estudiar “amb calma” quins “oferiments concrets” es poden fer.
“UNICEF patirà una retallada l'any vinent de més del 20% del seu pressupost i altres organismes de Nacions Unides estan en una situació similar. La retirada de la subvenció dels Estats Units i la retallada de les subvencions d'altres països fan que tot el món de Nacions Unides entri en una situació financera molt complicada”, ha explicat el conseller d’UE i Acció Exterior, que aquest dilluns al matí s’ha reunit amb Kitty van der Heijden, directora executiva adjunta d’Aliances UNICEF – Giga.
Tots dos han fet balanç de Giga, el projecte insígnia d’UNICEF i la Unió Internacional de Telecomunicacions (UIT) que busca connectar totes les escoles del món a internet i posar fi a la bretxa digital abans del 2030 i que compta amb el suport del Govern. Actualment, Giga està en un estat avançat: més de 14.500 escoles en 34 països ja disposen d’un accés millor a la connectivitat, segons dades d’Unicef.
“En els últims anys, l'esforç pressupostari que ha fet la Generalitat ha ajudat que aquest programa tiri endavant. I el que volíem era, també, mostrar la nostra predisposició per a aquests 5 anys que queden fins al 2030”, ha assegurat el conseller.
El Govern explora estades per joves a l’ONU
El conseller d’UE i Acció Exterior s’ha reunit després amb Miguel Ángel Moratinos, alt representant de l’Aliança de les Civilitzacions de les Nacions Unides. En declaracions a l’ACN, Duch ha avançat que tots dos han parlat sobre la possibilitat de “posar en marxa un programa" que permeti a joves catalans fer “estades de curta o de llarga duració a organismes de Nacions Unides". “Ja havíem obert vies perquè hi hagi més catalans que puguin començar a treballar a la Unió Europea, ara intentem fer una mica el mateix aquí a Nacions Unides”, ha dit.
Duch i Moratinos també han abordat “la contribució al foment de la pau” que pot oferir Catalunya aprofitant la capitalitat mediterrània de Barcelona.
La crisi a Gaza
Preguntat pels atacs denunciats per la Flotilla en el seu camí cap a Gaza, Duch ha assegurat que el Govern s’ha posat al servei de les embarcacions per “ajudar a garantir la seva seguretat”. “El més important és garantir que no passi res del qual ens hàgim de penedir”, ha remarcat.
Sobre el reconeixement de Palestina per part d’un nou grup de països coincidint amb l’Assemblea General de l’ONU, Duch ha destacat que el govern espanyol “ha aconseguit, amb altres governs, que la Unió Europea es comenci a moure" davant la matança de palestins a Gaza, que una comissió d'investigació de l'ONU considera un genocidi. Així, el conseller opina que si més països se sumen al reconeixement, la iniciativa ajudarà a la resolució del conflicte.
Viatge oficial als EUA
El conseller ha iniciat aquest dilluns la seva primera visita oficial als Estats Units coincidint amb la 80a Assemblea General de Nacions Unides reunint-se amb Unicef, l’Aliança de les Civilitzacions i el Programa de Nacions Unides per al Desenvolupament.
Durant la tarda, el conseller d’UE i Acció Exterior intervindrà en l’acte “i2CAT: ‘Living Labs’ per als Drets Humans. Innovant per al Desenvolupament Sostenible i Inclusiu”, organitzat pel Govern conjuntament amb el Fons de Desenvolupament del Servei Universal de les Telecomunicacions (FDSUT) del Senegal, en el marc de la Cimera de la Ciència de Nova York, un dels principals fòrums internacionals sobre ciència i innovació.
Per acabar la jornada, Duch assistirà a la recepció de l’Ambaixador Representant Permanent davant Nacions Unides, Héctor Gómez, amb la presència del rei Felip VI.
- Els Bombers evacuen a 27 persones atrapades a l'estació del funicular de Sant Joan a Montserrat
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
- El temporal deixa més de 125 litres a Montserrat i causa estralls a la regió
- Detinguda a Igualada per fer compres fraudulentes amb la targeta de la dona per a qui treballava
- Dos accidents de trànsit al Berguedà en només tres hores
- Mira els nous trens que passaran per la línia de Renfe de Manresa
- «Encara que pugui sorprendre, treballar en una funerària acostuma a agradar molt»
- Cau un llamp a prop de l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa