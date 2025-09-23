El Congrés rebutja la delegació de competències en immigració amb els vots del PP, Vox i Podem
Junts i PSOE retreuen al partit de Belarra que faci el joc a la ultradreta
ACN
El Congrés dels Diputats ha rebutjat aquest dimarts per 177 vots en contra i 173 a favor la proposició de llei del PSOE i de Junts per a la delegació de les competències en immigració a la Generalitat. Podem ha mantingut el seu ‘no’ i ha tombat la iniciativa de la mà del PP, Vox, UPN i del diputat de Compromís adscrit a Sumar Alberto Ibáñez. Els d’Ione Belarra han rebut crítiques de la resta de socis de la investidura. PSOE i Junts li han retret que faci el joc a la ultradreta, i ERC ha qualificat de ‘kafkià’ que hagi votat per mantenir les competències en mans de l'Estat. Podem, per contra, ha insistit que aquesta és una llei racista, i ha acusat Junts de pretendre que els immigrants “paguin la competició electoral amb Aliança Catalana”.
El ‘no’ del Congrés deixa en via morta una de les promeses del PSOE a Junts a l’inici de la legislatura. Els socialistes han insistit aquest dimarts que seguiran dialogant amb els grups per impulsar la iniciativa en un moment més propici, i que recuperaran les parts de la norma que no tenen rang de llei i que es poden posar en marxa per decret.
El debat ha començat amb la intervenció del diputat del PSOE José Zaragoza, que ha defensat la iniciativa i ha recordat a Podem que es tracta d’una delegació de competències a la Generalitat que és “plenament constitucional” i que permetria ser “més eficients i reduir duplicitats”.
“Els quatre diputats de Podem diuen que defensen molt l’Espanya plural, però avui votaran en contra d'una delegació i una col·laboració entre una autonomia i l'Estat”, ha dit Zaragoza.
Posteriorment, ha estat el torn de la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, que ha acusat la formació d’Ione Belarra de ser “tan anticatalana i centralista” com l’extrema dreta. “Sempre escullen l’extrema Espanya”, ha dit, i vetar la delegació “és deixar la porta oberta al col·lapse, als populismes extrems, radicalitzar la societat i destruir l'estat del benestar a Catalunya”. “Cap dels populismes extrems vol que solucionem problemes, perquè es queden sense relat i vots”, ha dit.
El portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, també ha fet retrets a Podem. Ha qualificat d’”absurd” el seu vot en contra i ha recordat a la formació d’Ione Belarra que no es tracta d’unes competències per a Junts, sinó per a Catalunya. “No entenc el seu no”, ha dit, “i és kafkià dir que pel fet que les presenten ells no valen, quan tothom sap que les gestionarà un tal Salvador Illa”.
Rufián també ha llançat crítiques a Junts. Ha acusat Nogueras d’haver fet un discurs “racista” i ha advertit el partit de Puigdemont que està alimentant “un monstre que se’ls menjarà” adoptant postulats pròxims a Aliança Catalana.
Sumar i els comuns han votat a favor de la iniciativa, tot i el desmarcatge del diputat de Compromís Alberto Ibáñez. Aina Vidal ha acusat Junts, el PP i Podem d'anar units en "l'estratègia del tremendisme, el bloqueig i el foment del tedi a la política". "A Junts li preocupa la competència amb Aliança Catalana, al PP, la de Vox, i a Podem creuen que amb un govern de dretes els aniria millor", ha afirmat.
El PP s’ha oposat a la iniciativa. El diputat al Congrés Nacho Martín Blanco ha afirmat que la iniciativa "treu Espanya de Catalunya". "Com que els nacionalistes no van aconseguir treure Catalunya d'Espanya, vostès (el PSOE) han decidit fer-los la feina", ha afirmat. Així mateix, ha assegurat que el govern espanyol sap "perfectament" que la iniciativa no passaria "el filtre" del Tribunal Constitucional, però la mantenen per "trilerisme polític".
I Vox, igual que el PP, ha afirmat que la proposta sobre la delegació de competències de migració suposa "el desballestament de l'Estat" contrari a la llei. "El pla de desmantellament nacional assumit com a propi pel PSOE", ha afirmat la diputada Pepa Millán. Així mateix, ha apuntat que les tasques de migració i fronteres no són delegables a cap comunitat autònoma. "Evidencia el reconeixement, de facto, de la independència de Catalunya", ha alertat.
