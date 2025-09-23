Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Joventut

La pressió per les notes i la precarietat laboral passen factura als joves: tres de cada deu pateixen estrès continu

La joventut canvia de paradigma i prioritza la conciliació i el temps lliure davant el desenvolupament professional i l’èxit laboral, segons un estudi de Fad i Pfizer

Una jove fa un descans en la seva jornada, a Barcelona

Una jove fa un descans en la seva jornada, a Barcelona / FERRAN NADEU

Olga Pereda

Madrid

El treball i els estudis passen factura a la joventut. Gairebé tres de cada deu joves de l'Estat (29%) asseguren que pateixen estrès laboral o acadèmic de manera contínua i un de cada quatre (25%), ansietat. A més, el 20% dorm malament gairebé cada dia i estan cremats; és a dir, són víctimes de la síndrome ‘burn out’ (esgotament mental i emocional).

Així ho revela una enquesta feta per Fad Joventut i la fundació Pfizer entre 1.200 joves amb edats compreses entre 15 i 29 anys i presentada aquest matí a Madrid. Els salaris baixos, la falta d’oportunitat per adquirir experiència i la dificultat per emancipar-se de la llar paterna i materna no contribueixen, precisament, a millorar la situació. L’últim estudi de l’Observatori d’Emancipació del Consell de la Joventut d’Espanya (CJE), publicat a l’agost, va confirmar l’escenari crític en què es troben les noves generacions, ja que el 85% dels menors de 30 anys segueixen a casa de les seves mares o pares per culpa, bàsicament, de l’habitatge i els seus preus inassequibles.

El panorama és encara més fosc per a les noies. Elles participen més en el mercat laboral que els nois (64% davant 51%), però en pitjors condicions: un 32% cobra menys de 1.100 euros al mes, davant el 20% d’ells. A més, l’estrès els colpeja amb més força (gairebé 40% davant el 17%).

«La joventut ens diu que el seu benestar no és negociable, la societat té la responsabilitat d’oferir-los oportunitats laborals que els permetin créixer professionalment sense renunciar a la seva salut ni a la seva vida personal»

— Beatriz Martín Padura, directora general de Fad Juventud

La sobrecàrrega emocional no afecta només els que tenen un peu ja al mercat laboral. Els que estudien també estan pressionats. El 40% reconeix que la pressió per obtenir bons resultats acadèmics és el factor que més impacta negativament en la seva salut física i mental. Una vegada més, les noies estan més pressionades, especialment per la dificultat de compaginar els estudis amb altres responsabilitats i la incertesa pel seu futur laboral.

{"zeta-highlight":[]}

L’estrès i l’ansietat que reconeixen els enquestats no implica necessàriament un trastorn psicològic diagnosticat clínicament, sinó una percepció de símptomes. El 30% considera que té normalitzat l’estrès en la seva vida i un 27% està convençut de patir la síndrome de l’impostor, que implica ser perfectament vàlid per a la feina però sentir-se incapaç de portar-ho a terme amb competència.