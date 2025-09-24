El jutge Peinado cita Begoña Gómez per comunicar-li que la jutjarà un tribunal popular
El magistrat convoca a la dona de Sánchez, a una assistent i al delegat del govern a Madrid per dissabte
ACN
Madrid
El titular del Jutjat d'Instrucció número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha citat Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, per aquest dissabte per comunicar-li que el cas de presumpta malversació per la qual se l'investiga serà dirimit per un tribunal popular.En un auto de transformació difós aquest dimecres, el magistrat la cita a ella, a la seva assesora Cristina Álvarez i al delegat del govern espanyol a Madrid, Francisco Martín Aguirre, per una compareixença el pròxim 27 de setembre a les sis de la tarda. El implicats en aquest cas sorgit originalment per una denúncia de l'entitat ultra Manos Limpias tenen dret a recurs amb fins a cinc dies de marge.
