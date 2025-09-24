Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El jutge Peinado cita Begoña Gómez per comunicar-li que la jutjarà un tribunal popular

El magistrat convoca a la dona de Sánchez, a una assistent i al delegat del govern a Madrid per dissabte

La dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, en un Congrés del PSOE a Sevilla

La dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, en un Congrés del PSOE a Sevilla / Miquel Vera

ACN

Madrid

El titular del Jutjat d'Instrucció número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha citat Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, per aquest dissabte per comunicar-li que el cas de presumpta malversació per la qual se l'investiga serà dirimit per un tribunal popular.En un auto de transformació difós aquest dimecres, el magistrat la cita a ella, a la seva assesora Cristina Álvarez i al delegat del govern espanyol a Madrid, Francisco Martín Aguirre, per una compareixença el pròxim 27 de setembre a les sis de la tarda. El implicats en aquest cas sorgit originalment per una denúncia de l'entitat ultra Manos Limpias tenen dret a recurs amb fins a cinc dies de marge.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents