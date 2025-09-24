Sánchez anuncia l’enviament d’un vaixell espanyol per assistir a la Flotilla
El president espanyol defensa el seu dret a “navegar pel Mediterrani en condicions de seguretat”
Natàlia Segura (ACN)
El president espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat l’enviament d’un vaixell marítim des de Cartagena “equipat amb tots els mitjans per si és necessari assistir a la Flotilla” que es dirigeix cap a Gaza. En una roda de premsa des de la Missió Permanent d’Espanya a Nacions Unides, Sánchez ha defensat el seu dret a “navegar pel Mediterrani en condicions de seguretat” després que l’embarcació amb activistes hagi denunciat diversos atacs i amenaces per part d’Israel. Segons Sánchez, s’envia el vaixell espanyol per ajudar a “rescatar” els integrants de la Flotilla “si hi ha alguna dificultat”. “Esperem que això no passi”, ha remarcat.
Sánchez ha assegurat que Itàlia ha pres una decisió similar i ha defensat que protegiran “des del punt de vista polític” i “diplomàtic” a la Flotilla ara que “s’apropa a les costes de Gaza".
L’exalcaldessa de Barcelona i integrant de la Flotilla, Ada Colau, ha demanat aquest dimecres al govern espanyol mesures de protecció “immediates” per evitar que hi hagi “víctimes mortals”.
“Espanya protegirà als seus compatriotes”, ha avisat Sánchez al primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, aquest migdia des de Nova York. Malgrat la “discrepància absoluta i total” amb el govern d’Israel sobre la situació a Gaza, el socialista ha assegurat que volen “preservar les relacions diplomàtiques” amb l’estat israelià.
Reacció al discurs del rei
Preguntat pel fet que el rei Felip VI no hagi titllat de genocidi durant el seu discurs davant l’ONU, Sánchez s’ha limitat ha dit que comparteix “de la primera a l’última paraula” del monarca aquest dimecres.
Discrepància amb Trump
Sánchez ha assegurat que ell està “als antípodes” del discurs de Trump sobre “l’emergència climàtica, la salut global oi la situació a Gaza”. “Una cosa és tenir el dret a defensar-se d’Israel i l’altre matar indiscriminadament”, ha dit.
El president espanyol ha fet un balanç positiu de la 80a Assemblea General de Nacions Unides tot i els atacs del president dels Estats Units a l’organització.
"La veu del nostre país ha sonat especialment alta i clara és a favor de la pau i els drets humans. I crec que això és molt important en un moment tan rellevant com el que viu el món. I ho hem fet, a més, amb coherència i amb consistència", ha defensat.
