FRE A LA DESPOBLACIÓ

El miracle del poble de Palència que guanya 62 veïns en un any i busca pobladors catalans: «ens diuen que no arriben a final de mes»

Barruelo de Santullán i Brañosera, a la muntanya palentina, sumen habitants amb un innovador projecte que ajuda a trobar habitatges i feina i facilita ajudes fiscals a qui s’instal·li allà

L’alcalde de Barruelo va promocionar el projecte aquest estiu a Barcelona: «Hi havia gent disposada a deixar la seva feina i venir al nostre poble»

Vista panoràmica de Barruelo de Santullán, a la muntanya palentina.

Roberto Bécares

Madrid

Barruelo de Santullán, poble miner enclavat a la bonica muntanya palentina, va arribar a comptar a finals dels anys 40 amb més de 12.000 habitants. El tancament de les mines de carbó i la diàspora a localitats més grans durant el desenvolupisme va obrir la cremallera de la despoblació fins a deixar el municipi en tot just 1.200 veïns. Però alguna cosa està passant últimament a Barruelo.

«Aquest últim any hem guanyat 62 habitants», revela, satisfet, l’alcalde, Cristián Delgado (PSOE), que des que va arribar al consistori –l’any 2019– ha revitalitzat el poble, ara exemple per a altres municipis de l’Espanya buidada que volen veure’s reflectits al seu mirall. La clau és el projecte Connecta Rural, que compta amb una subvenció de la Junta de Castella i Lleó i ha aconseguit frenar la sagnia d’habitants revitalitzant l'habitatge i l’economia local.

«Una qualitat de vida que no hi ha a la ciutat»

«Se’ns va acudir un dia parlant entre alcaldes prenent un vi, pensem que calia posar sobre el paper mesures concretes per atraure nous veïns i ara veiem que està funcionant. La gent busca una qualitat de vida que no té a la ciutat», assegura Delgado sobre el seu company en aquesta aventura de repoblar, Jesús María Mediavilla, l’alcalde de Brañosera, un altre municipi pròxim que pateix els mateixos estralls de la pèrdua d’habitants i que compta amb el privilegi de ser el primer ajuntament constituït a Espanya (segle IX).

Amb la subvenció obtinguda –68.000 euros en la primera edició i 100.000 en aquesta segona– els dos consistoris han realitzat diversos plans d’actuació, creant un parc d’habitatges a preus raonables i facilitant bonificacions fiscals per als nous habitants. «Realitzem tasques d’acompanyament per a aquelles persones que vulguin venir i comprar una casa des del primer moment. Els rebem, els ensenyem el poble, l’escola, la llar d’infants, els posem en contacte amb les immobiliàries de la zona...», relata l’alcalde.

Aquest estiu han tingut diverses visites de famílies catalanes fruit d’una campanya ‘ad hoc que els dos municipis han realitzat a Barcelona i Sevilla. «Quan la gent va emigrar d’aquesta zona se’n va anar a Catalunya, el País Basc, Madrid... i quan vam iniciar la campanya vam veure que teníem molta consulta d’aquestes zones, gent que tenia feina, però que volia un canvi de vida», relata l’alcalde.

«A Barcelona l’auditori estava a rebentar»

Així, el juny passat se’n van anar a la Casa Regional de Castella i Lleó a Barcelona per explicar el projecte, per «testejar l’ambient, i tant a Barcelona com a Sevilla va ser una passada. Jo estava bastant temorós de com aniria però a Barcelona l’auditori estava a rebentar». Entre el públic, hi havia «bastant nostàlgic», persones que tenia avantpassats d’aquella zona, però «també gent disposada a deixar la feina que tenen i venir a viure a Barruelo. Ens deien que a Catalunya no arriben ja a final de mes amb totes les despeses».