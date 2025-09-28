Illa demana "màxima precaució" davant l'alerta per fortes pluges a Catalunya
El president fa una crida per evitar desplaçaments innecessaris aquest diumenge
ACN - Redacció
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat "màxima precaució" davant l'alerta per fortes pluges a Catalunya aquest diumenge. A través d'un missatge publicat aquest matí a la xarxa 'X', el cap de l'executiu ha fet una crida per evitar desplaçaments innecessaris i no anar a zones inundables, a més de seguir les recomanacions d'Emergències. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions (Inuncat) per la previsió de pluges fortes diumenge i dilluns a la meitat oest de Catalunya i especialment a l’extrem sud. Es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a la meitat occidental del territori.
El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per intensitat de pluja a partir de diumenge a les dues de la tarda i fins dilluns al vespre. Es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a la meitat occidental del territori, i amb més probabilitat al sud del país (Baix Ebre i Montsià). Els xàfecs sovint aniran acompanyats de tempesta i calamarsa o pedra petita.
A més, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de pluja acumulada que pot superar els 100 litres per metre quadrat en 24 hores el diumenge a partir del migdia i fins a la tarda de dilluns al Baix Ebre i al Montsià.
L'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) també ha emès avisos per pluges i tempestes a Catalunya, sobretot al litoral de Tarragona, on es poden acumular en 12 hores 80 litres per metre quadrat.
Protecció Civil ha demanat “extremar les precaucions en la mobilitat i en les activitats a l’exterior davant la possibilitat de precipitacions que localment poden ser intenses”. Així, recomanen evitar travessar rius, rieres i barrancs, i apropar-se a zones inundables.
