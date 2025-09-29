Emergències situa el pitjor del temporal de València al mar però no descarta que colpegi la zona de la dana aquesta matinada
El conseller d’Emergències assegura que el temporal es troba a pocs quilòmetres de la zona DANA i que “qualsevol vent podria desplaçar-lo”
Gonzalo Sánchez
El pitjor del temporal s’ha desplaçat al mar, però no es descarta que colpegi la zona DANA durant aquesta nit o matinada. És una de les conclusions de la reunió d’Emergències celebrada aquesta tarda a València per seguir la situació de l’alerta roja que continua afectant la Comunitat Valenciana.
El centre de la borrasca es troba al golf de València, a 5 quilòmetres mar endins, per tant “qualsevol vent podria apropar-lo a la zona DANA”, ha explicat el conseller d’Emergències, Juan Carlos Valderrama. Ha afegit que, a causa d’això, les previsions són molt inestables i per això ja hi ha mitjans mobilitzats. “Al principi crèiem que aniria cap a la zona de Llíria, però finalment s’ha desplaçat al mar”, ha dit.
La delegada del Govern, Pilar Bernabé, ha enviat un missatge de tranquil·litat i ha afirmat que “la situació no és la mateixa que la del passat 29 d’octubre; tots els mitjans d’emergències estan preparats davant del que pugui passar”. A més, ha insistit als ciutadans, especialment als de la zona DANA, que segueixin les recomanacions de seguretat i evitin desplaçaments a tota costa.
Tot i ser preguntada sobre l’absència del president de la Generalitat, Carlos Mazón, a les dues reunions d’emergències d’avui, la delegada no ha volgut fer declaracions i ha assegurat que “el més important ara és enviar el missatge als ciutadans que estem al seu costat i que poden sentir-se segurs”.
90 litres en una hora
Valderrama ha explicat que s’han arribat a acumular fins a 90 l/m² en una hora en algunes zones de la Comunitat i més de 200 al llarg del dia en indrets com Gandia, Cullera o el Perelló, on ha caigut la major part de les precipitacions.
Ni Bernabé ni el conseller han destacat incidents greus més enllà d’un tall de subministrament elèctric a Fortaleny o del tall d’algunes carreteres comarcals a causa d’“inundacions localitzades”. Les pluges més fortes han caigut al matí a la Safor i a la tarda s’han concentrat a la comarca de la Ribera i al golf de València.
Valderrama i Bernabé han destacat que tots els equips d’Emergència estan desplegats davant del que pugui passar, i sobretot que ja hi ha equips pendents dels medidors als barrancs del Poyo, Horteta i la Saleta, on no es descarten petits desbordaments. Les autoritats recomanen màxima precaució, especialment a la zona DANA, i recorden a la ciutadania la necessitat d’evitar desplaçaments a tota costa.
