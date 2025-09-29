ELECCIONS ANDALUSIA
Juanma Moreno diu que hi haurà avançament electoral a Andalusia si Sánchez convoca generals
El president andalús considera que «no tindria sentit» citar a les urnes els andalusos dues vegades en uns quants mesos
Ana Cabanillas
Juanma Moreno avança que hi haurà avançament electoral a Andalusia si el president del Govern, Pedro Sánchez, convoca eleccions generals en els pròxims mesos. El president de la Junta ha assegurat que la seva intenció és esgotar la legislatura, però per primera vegada ha afegit una excepció, i ha advertit que en cas que els espanyols siguin cridats a les urnes, també convocarà els andalusos per renovar el Govern regional i evitar que estiguin citats amb les urnes en un curt període de temps. Si es dona aquesta circumstància, suposaria un avançament tècnic respecte a la data que correspondria del juny del 2026.
El dirigent del PP ha defensat que «no tindria sentit» convocar els andalusos dues vegades a unes eleccions «en uns quants mesos». En una entrevista a Onda Cero, Moreno ha defensat, no obstant, que aquest escenari és «improbable», i s’ha mostrat escèptic amb la possibilitat que el president del Govern no esgoti la legislatura. Tot i així, ha defensat que si hi hagués unes generals avançades serien a la primavera, i les situa en el mes de març. «No té sentit que ell faci unes eleccions al març, poso d’exemple, i jo tres mesos després», ha assenyalat. El dirigent ha advocat per la continuïtat de les legislatures, i ha defensat que «han de donar estabilitat» i esgotar el seu termini estipulat.
La coincidència de les dues cites electorals, andaluses i generals, si es produís, seria un intent d’establir un plebiscit entre la figura de Juanma Moreno, que governa amb majoria absoluta des de fa quatre anys, i la ministra d’Hisenda i candidata del PSOE andalús, María Jesús Montero. Un cara a cara que serà especialment rellevant, més encara si coincideixen generals i andaluses, al produir-se la batalla electoral a la comunitat autònoma més poblada del país, que pot decantar el desenllaç nacional.
- José Elías compara el preu del cafè amb fer-se ric: 'Si un bar ven el cafè a 1,10 euros i el del davant a 1,50, estàs atrapat
- El cas extraordinari d’una iguana de Navàs
- Jornada de rescats de boletaires perduts a les comarques interiors
- Una experta explica com evitar que els sogres es converteixin en hereus de les parelles que no s'han casat i no tenen fills ni han fet testament
- Una advocada d'herències explica els 3 motius pels quals sempre s'ha de fer testament: 'Molta gent creu que si no té una casa o un terreny en propietat, hauria de tenir-ne
- Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: «Per fi comença la desescalada digital a l'escola. Han calgut reiterats resultats pèssims per arribar-hi»
- Els alumnes del CNL Montserrat 'decapiten' l'estàtua d'Amat-Piniella del Casino
- Laura Lobo, experta en herències: 'Aquests són els tres errors més comuns en fer testament