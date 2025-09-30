TEMPORAL
La UME es desplega a Eivissa després d'un diluvi històric de 200 litres per metre quadrat en dues hores
L'illa roman en alerta vermella mentre es mobilitzen reforços des de Bétera, Dénia i Mallorca per assistir en tasques d'emergència
Redacción
L'illa d'Eivissa ha acumulat fins a 200 litres per metre quadrat en dues hores, segons ha informat el director general d'Emergències, Pablo Gárriz, després de l'última reunió del comitè tècnic assessor. En declaracions als mitjans, Gárriz ha assenyalat que el potencial de dany de la tempesta a Eivissa "ha anat evolucionant" i, tot i que semblava que el fenomen perdia força i donada la seva estacionalitat, la situació ha hagut de ser reevaluada en començar a tenir problemes amb el drenatge.
Les intenses pluges han generat una "situació de pic", obligant a enviar el missatge d'alerta als ciutadans. Segons Gárriz, en aquests moments es prioritza l'atenció als col·lectius vulnerables i l'auxili de persones atrapades. En relació amb els centres educatius, Gárriz ha explicat que es manté la consigna de no anar a buscar els escolars als col·legis "per descolapsar la ciutat d'Eivissa", ja que els serveis d'Emergències poden tenir problemes per arribar a determinats llocs.
L'Aemet ha rebaixat a les 16 hores l'avís de vermell (risc extrem) a taronja (risc màxim) per a les illes d'Eivissa i Formentera fins a les 20 hores, per precipitació acumulada en 12 hores de 150 l/m.
Petició a la UME
El director general ha destacat que s'ha formulat una petició de suport de la UME, per la qual cosa s'està a l'espera de l'arribada d'un primer contingent des de Bétera per reforçar els operatius ara en marxa. Posteriorment, una altra dotació vindrà des de Dénia aquest dimarts per reposicionar material pesant. També s'està preparant un operatiu de reforç des de Mallorca amb mitjans propis de Balears com Ibanat.
"Estem establint un pont amb helicòpters per projectar reforços de personal", ha assenyalat Gárriz, qui ha explicat que hi ha un comandament d'operacions a Eivissa. A Formentera, Gárriz ha reconegut que la preocupació és menor ja que durant la passada nit no ha plogut.
Avís Es-Alert
Després de la reunió del 112 d'Emergències, la consellera ha recordat que un acumulat constant d'aigua ha derivat en l'alerta vermella -tot i que ja ha estat rebaixada a taronja- i ha demanat de nou que la ciutadania faci cas de les recomanacions. A més, ha anunciat que, una hora després de fer-ho a Eivissa, el Govern ha remès el missatge d'Es-Alert als veïns de Formentera, en previsió que el temporal es desplaci cap a allà. "Cal llançar un missatge de tranquil·litat perquè ho tenim tot monitoritzat", ha insistit, referint-se també als centres educatius de l'Illa. Al mateix temps, ha demanat evitar desplaçaments innecessaris.
