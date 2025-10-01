INVESTIGACIÓ
Les administracions implicades en els casos Begoña Gómez i Koldo es van saltar als comitès d’experts en les adjudicacions
Informes de la UCO i de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat coincideixen a criticar que els òrgans adjudicataris participessin en els concursos
Tono Calleja Flórez
Les administracions públiques que estan implicades en els casos Begoña Gómez i Santos Cerdán es van ‘saltar’ els comitès d’experts independents en les adjudicacions sota sospita, ja que es van realitzar en taules de contractació que van basar les seves decisions en «informes tècnics del mateix organisme», segons consta en un informe de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil i dos d’elaborats per la Intervenció General de l’Administració de l’Estat (IGAE), departament adscrit al Ministeri d’Hisenda.
En aquests documents de treball, que han sigut remesos al magistrat del Tribunal Suprem Leopoldo Puente,a la Fiscalia Europea i al titular del Jutjat d’Instrucció número 41 de Madrid, el titular del qual és Juan Carlos Peinado –instructor de la causa seguida contra la dona del president del Govern–, s’analitza el procediment d’adjudicació utilitzat en les licitacions sota sospita i les possibles conseqüències que aquell ha pogut tenir. Puente és l’instructor de la causa oberta a l’exministre José Luis Ábalos, el seu exassessor Koldo García i l’expolític socialista Santos Cerdán, mentre que la Fiscalia Europea s’ocupa dels contractes adjudicats a l’empresariJuan Carlos Barrabés, recomanat per Begoña Gómez.
En la causa en què s’investiga Santos Cerdán, segons la UCO, el procediment d’adjudicació, que sempre va atorgar més rellevància a l’oferta econòmica, podria haver sigut utilitzat «per orientar les adjudicacions a determinades mercantils», en al·lusió, entre d’altres, les empreses Acciona i Servinabar, aquesta última vinculada segons la Guàrdia Civil a l’exsecretari d’Organització del PSOE, en presó provisional des del 30 de juny passat.
Actuació «rellevant»
Per als agents, aquesta manera de procedir «resulta rellevant ja que, en cas d’haver optat per atorgar més importància a la ponderació subjectiva, aquests informes tècnics haurien d’haver sigut realitzats per un comitè d’almenys tres experts, els quals no podrien dependre mai de l’òrgan que proposa la licitació», que en aquest cas són l’Administració d’Infraestructures Ferroviàries (ADIF) i laDirecció General de Carreteres. Els responsables d’aquests dos organismes en les dates investigades, Isabel Pardo de Vera i Javier Herrero, respectivament, estan imputats a l’Audiència Nacional en el marc del cas Koldo, del qual va partir la causa que se segueix a l’alt tribunal.
Per això, per a la trama era important que les ofertes de les seves empreses no fossin considerades «anormalment baixes», perquè «una arbitrària sobrevaloració de la nota subjectiva permetés atorgar una puntuació global suficient per guanyar l’adjudicació», destaca la UCO en el seu informe sobre Santos Cerdán.
En el cas Begoña Gómez
En el cas de l’empresa pública Red.es,les adjudicacions de la qual analitza el jutge Peinado i la Fiscalia Europea, en relació amb les suposades recomanacions de la dona de Pedro Sánchez, l’IGAE fa un retret similar al de la UCO en el cas Cerdán: «La valoració de les ofertes l’hauria d’haver realitzat un comitè d’experts format per tres membres no pertanyents a l’òrgan proponent del contracte o un organisme tècnic especialitzat. Segons s’estableix en aquest mateix article, els membres del comitè d’experts en cap cas podran estar adscrits a l’òrgan proponent del contracte», diu l’informe remès a la Fiscalia Europea.
D’aquesta manera, Hisenda considera que els directius de Red.es van incomplir la llei al permetre que la valoració dels criteris tècnics fos realitzada per la taula de contractació d’aquesta mateixa empresa, «que no era competent», una decisió que podria constituir, prossegueix el document, «un frau de llei, mitjançant el qual s’ha eludit que l’avaluació dels criteris subjectius fos realitzat per un comitè d’experts, en què no podria haver participat el director que proposava el contracte», que en alguns casos hauria elaborat els informes tècnics.
Per això, Hisenda ressalta que la fórmula que utilitza Red.es beneficia les ofertes «més cares», alhora que no contribueix que els licitadors presentin ofertes econòmiques competitives. «Al contrari, la fórmula que s’estableix en els plecs els desincentiva a fer-ho, ja que són coneixedors de l’escassa rellevància de la puntuació econòmica respecte de la puntuació total».
D’altra banda, «s’ha d’assenyalar –afirma l’informe– que la persona que, en el cas que ens ocupa, va firmar l’informe tècnic d’avaluació de les ofertes dels licitadors en relació amb els criteris dependents d’un judici de valor no podria haver format part del comitè d’experts contemplat en l’article 146.2 a) de la llei de contractes del sector públic, ni, per tant, podria haver participat en la valoració de les ofertes esmentades en relació amb els criteris d’adjudicació».
Hisenda es refereix així al director d’Economia Digital de Red.es, que des del 2012 és Luis Prieto Cuerdo, del qual afirma que com que «aquesta persona estava adscrita a l’òrgan proponent del contracte», per la qual cosa la seva presència en el comitè d’experts resultava «incompatible». Prieto va ser un dels alts càrrecs de l’empresa als quals el jutge Peinado va prendre declaració com a testimonis el juny de l’any passat.
