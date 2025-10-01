Maragall diu que no votaria ERC si Oriol Junqueras en fos el candidat i l'acusa de provocar enfrontaments al partit
L'exrepublicà considera que el president de la formació "no està en condicions de representar el futur d'aquest país"
ACN
Ernest Maragall ha afirmat aquest dimarts a la nit que no votaria Esquerra Republicana si Oriol Junqueras en fos el candidat. En entrevista a 3CatInfo, l'exconseller d'Acció Exterior i expresident del grup municipal d'ERC a Barcelona ha lamentat la "dinàmica" que ha pres el partit, el mateix dia que Junqueras ha formalitzat la candidatura a presidir el Govern i ha proposat una "entesa nacional" per defensar la democràcia. Maragall ha recordat que a la conferència d'aquesta tarda Junqueras ha reivindicat la capacitat per arribar a pactes. "Jo el que puc constatar és la seva capacitat per dividir i enfrontar", ha dit. En aquest sentit, ha considerat "un pecat" que l'actual president d'ERC prescindís de Marta Rovira.
Maragall ha assegurat que no està "enfadat" pel tracte que va rebre del partit, catorze mesos després de donar-se'n de baixa per la crisi dels cartells despectius sobre la malaltia de l'Alzheimer, que van resultar ser un atac de falsa bandera. Però sí ha subratllat que no combrega amb la deriva que ha agafat la formació.
"Avui escoltava la conferència de Junqueras i no ha fet més que confirmar la meva tesi", ha assegurat, per afegir tot seguit que no el votaria tant si ERC presenta el seu president com a candidat com si ell es presenta com a candidat "sense el partit", tot assenyalant l'absència de símbols vinculats a la formació republicana a l'escenari on Junqueras ha ofert la xerrada.
Ha estat aleshores quan ha discrepat de la capacitat de Junqueras per arribar a pactes, tot assegurant que ell ha pogut "constatar" la "capacitat" del líder republicà "per dividir i enfrontar, per engegar, per expulsar, per purgar, per prescindir de magnífics actius polítics del país, que eren de la seva organització, però que no són propietat d'un partit, són patrimoni de la ciutadania".
I sobre aquest particular ha opinat que "prescindir" de Marta Rovira, "entre d'altres" ha estat "un error greu, pitjor que un error, un pecat".
Per això ha considerat que Junqueras té "tot el dret" de presentar-se com a candidat a la presidència de la Generalitat, i ha assegurat que li mereix "tot el respecte i el reconeixement" per la trajectòria dels últims quinze anys. Però precisament per això, ha opinat que "no està en condicions de representar el futur d'aquest país".
