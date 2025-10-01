El Senat, amb majoria absoluta del PP, rebutja una moció del PSOE per condemnar el genocidi a Gaza
El text demanava també l’alliberament dels ostatges de Hamàs i el reconeixement de l’Estat palestí
ACN
El ple del Senat, on el PP té majoria absoluta, ha rebutjat aquest dimecres una moció presentada pel PSOE que instava a condemnar el genocidi a Gaza. El text, que reclamava un alto el foc “incondicional i sostingut” i el cessament dels atacs israelians a la regió, ha decaigut amb 146 vots en contra (PP i Vox), 112 a favor (PSOE, Sumar, ERC, Junts i altres) i una abstenció d’UPN. La moció exigia igualment l’alliberament “immediat i incondicional” dels ostatges en mans de Hamàs i defensava el reconeixement de l’Estat de Palestina. Des del PSOE han lamentat el resultat de la votació i han acusat el PP i l’extrema dreta de negar-se a reconèixer la situació a Palestina com a genocidi.
Durant el debat previ a la votació, la senadora del PP Pilar Rojo ha assegurat que el seu partit aposta per la pau i clama contra la “devastació” i la “massacre” a Palestina. Tot i això, ha criticat que el PSOE vulgui utilitzar la situació a Gaza per fer política “dividint i enfrontant els espanyols”. Segons Rojo, Pedro Sánchez fa servir la qüestió palestina per tapar problemes interns i com a “preocupació d’una tarda”. “Mostrem la nostra condemna sense pal·liatius a una de les pitjors crisis humanitàries del segle XXI”, ha subratllat, tot assegurant que se senten “consternats” i “avergonyits” per la incapacitat del món d’aturar-la.
En canvi, el senador del PSOE, Juan Espadas, ha reclamat als populars que es posicionin amb claredat. “Nosaltres estem amb les víctimes, vostès amb qui?”, ha etzibat abans de reivindicar el “lideratge” del govern espanyol en denunciar el genocidi a Palestina. “Tindran responsabilitat si voten que no”, ha advertit.
