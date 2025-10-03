Polèmica oberta
Andalusia trucarà a 2.000 dones en una setmana per detectar si hi va haver errors en el cribratge de càncer de mama
Des de la Junta d’Andalusia anuncia la «depuració de responsabilitats» i una correcció completa del sistema
Rocío Soler Coll
El que al principi, segons la consellera de Salut i Consum, Rocío Hernández, eren «dos o tres casos puntuals» ara ha desembocat en una crisi que obligarà a revisar més de 2.000 casos que han pogut experimentar retards o fallades en el programa de detecció precoç de càncer de mama. Es tracta de resultats de la mamografia «no concloents» que, seguint el protocol clínic, s’han de sotmetre a una segona prova per aclarir el diagnòstic de la pacient i en els quals hi ha pogut haver un «error de comunicació» entre el Servei Andalús de Salut (SAS) i el pacient. Segons la Conselleria de Salut i Consum, el 98% dels casos que es registren com a dubtosos evolucionen com a benignes.
Des d’aquest dijous, el SAS trucarà al llarg d’una setmana a 2.000 dones que s’han fet una mamografia en els últims dos anys i que els seus resultats eren dubtosos. La Junta admet «errors de comunicació» en el seu propi sistema de cribratge a què acudeixen mig milió de dones cada any. En aquest sentit, cal destacar que «moltes d’aquestes dones estan informades ja i coneixen la seva situació», no obstant, segons la Junta, com que «no és obligatori informar-ho, no consta en les històries clíniques qui han sigut informades i qui no», per això, amb tal d’assegurar-se, les trucaran a totes.
Salut s’ha compromès amb l’Associació de Dones contra el Càncer de Mama (Amama),que ha revelat els casos i amb la qual s’ha reunit aquest dijous, a «depurar responsabilitats» i a una correcció completa del sistema. Així mateix, d’acord amb Amama, la consellera ha assegurat que es revisaran totes les mamografies que s’han realitzat en tota la comunitat en els últims tres anys i confia que en un mes sàpiguen què ha passat perquè s’hagin produït aquests retards.
Quan una dona es realitza una mamografia, els radiòlegs del SAS s’encarreguen de distribuir els resultats en tres categories: les que descarten qualsevol tipus de factor negatiu, les que no determinen proves concloents, és a dir, són dubtoses, i les que es localitza un nòdul o tumor i, per tant, s’informa immediatament la usuària perquè se sotmeti a una ampliació de l’estudi per trobar el diagnòstic. El problema s’ha generat entorn d’aquelles dones amb resultats dubtosos i la majoria de les proves, d’acord amb la informació facilitada per la Junta d’Andalusia a Amama, s’han registrat a l’Hospital Virgen de Rocío de Sevilla.
Una demanda col·lectiva a la SAS
L’associació Amama ha traslladat a Hernández que està estudiant presentar una demanda col·lectiva per aquests retards i fallades en el programa de detecció precoç del càncer de mama a
. La decisió final dependrà de la informació i les mesures que es prenguin en el termini d’un mes, ha puntualitzat l’advocat Manuel Jiménez.
La presidenta d’Amama, Ángela Claverol, ha confirmat que la Conselleria «no sap qui va prendre la decisió» de no informar les dones les mamografies de les quals dubtoses van implicar la petició d’una segona prova complementària –ecografia–. Aquest dijous, en la reunió mantinguda amb la consellera, Rocío Hernández, –«que ha demanat disculpes en diverses ocasions»–, la Junta ha informat l’associació que revisarà les mamografies de «tres anys enrere» i que «estan depurant responsabilitats».
Aquest dimecres es va anunciar la posada en marxa d’una bústia per sol·licitar informació a les
que estiguin insegures després d’haver-se fet proves. Hernández va demanar expressament a aquelles dones que no haguessin rebut notícies després de la seva mamografia en el programa de detecció precoç que «ho notificarà» al seu centre de salut perquè el seu cas sigui analitzat.
Els punts crítics que estan confirmats de moment per la Conselleria de Salut en la seva reunió amb Amama són l’Hospital Virgen del Rocío a Sevilla i «diversos centres de salut». Quant al circuit preferent per a les pacients afectades pels retards, l’associació ha assenyalat que «hauria d’estar ja operatiu». «Ens hem sentit menystingudes. No venim a fer política sinó que s’arregli», ha lamentat Claverol.
