Els experts europeus atribueixen l'apagada elèctrica a una "cascada de sobrevoltatge" i eviten assenyalar les renovables
El grup d'investigadors reitera que falten dades i descarta repartir responsabilitats en el seu informe preliminar
Marta Vidal Vilalta (ACN)
L'apagada elèctrica que va afectar Espanya i Portugal el 28 d'abril passat va ser provocada per una "cascada de sobrevoltatge" que es va iniciar al sud de l'Estat i que, ràpidament, es va expandir a la resta del territori espanyol i portuguès. Així ho indica l'informe preliminar publicat aquest divendres pel grup d'experts de la Xarxa Europea de Gestors de Xarxes de Transport d'Electricitat (ENTSO-E), que lideren la investigació sobre la crisi elèctrica de l'abril. L'anàlisi presentada es limita a exposar els fets, però entra a repartir responsabilitats. La previsió és que el grup d'investigadors publiqui el seu informe definitiu l'any vinent. Tanmateix, els experts han minimitzat l'impacte de les renovables en les causes de l'incident.
"El problema no és que hi hagi renovables, el que necessitem és disposar de generació d'energia que tingui control del voltatge", ha indicat el president d'ENTSO-E, Damian Cortinas, en la presentació de l'informe aquest divendres davant la premsa.
L'anàlisi del grup d'investigació -format per 45 experts d'operadors de sistemes de transmissió- conclou que es tracta de l'incident elèctric "més greu d'Europa en els últims vint anys". La causa, segons les dades presentades, va ser un desajust entre l'oferta i la demanda del sistema, així com desequilibris entre la tensió i la freqüència del voltatge que van provocar una desconnexió "en cadena" de les plantes de generació d'energia del sud-oest d'Espanya.
L'informe indica que es va produir una sèrie de "sobretensions" inèdita que mai abans s'havia registrat a Europa i que, la rapidesa amb què es va expandir, va impossibilitar que els plans de prevenció i recuperació dels sistemes elèctrics frenessin l'apagada.
"El factor central del col·lapse va ser la capacitat del sistema de controlar la magnitud del voltatge. El voltatge és una magnitud que s'ha de resoldre de manera local, a prop d'on sorgeix el problema", ha apuntat el president del grup.
L'informe diu que les condicions del sistema elèctric d'Espanya i Portugal el dia de l'incident eren d'un "típic dia de primavera", amb un alt subministrament d'energia fotovoltaica i eòlica la generació de la qual es va concentrar al sud-oest del territori espanyol.
No obstant això, els experts han evitat assenyalar les renovables com a causants de l'apagada elèctrica i han posat l'accent en el "descontrol" de la tensió i la incapacitat del sistema per regular la "cascada de sobrevoltatge".
Eviten repartir responsabilitats
Els experts han presentat aquest divendres el seu informe preliminar, que recull dades i es limita a exposar els fets que van portar a l'apagada elèctrica de l'abril i com els sistemes d'Espanya i Portugal es van anar recuperant posteriorment. És una explicació "tècnica i objectiva", tal com ha subratllat Cortinas.
En aquest sentit, el president del grup ha destacat que l'informe i la investigació dels experts europeus no busca "assenyalar culpables" ni repartir responsabilitats atès que, això, segons ha dit, és feina de les autoritats de cada país. "Aquests són els fets, però no estem assignant cap responsabilitat o culpa. No és la nostra feina", ha repetit el president del grup.
L'informe presentat no és el definitiu. L'organisme treballa en un informe final que preveu publicar durant el primer trimestre del 2026 i que aportarà una anàlisi més detallada dels fets, així com recomanacions concretes per a operadors i autoritats de cara a la prevenció de futures crisis elèctriques.
Manca d'informació
El president del grup ha reiterat que es tracta d'un incident inusual que "mai havia tingut lloc a Europa" i ha defensat que és per això que els investigadors "necessiten temps" per analitzar el succés. "És una novetat. Aquest efecte cascada de sobretensió que provoca una apagada és quelcom que mai s'havia vist a Europa", ha insistit.
Tanmateix, Cortinas ha lamentat les "dificultats" a l'hora d'investigar la crisi elèctrica -que el grup ja va denunciar fa uns mesos-, no només per la seva "naturalesa inèdita", sinó també per les traves en l'accés a la informació de les parts implicades.
"Ha sigut complicat accedir a les dades per tenir una imatge clara del que passar perquè alguns generadors no van donar autorització als operadors per enviar-nos les dades", ha assenyalat l'expert d'ENTSO-E. "Diverses parts interessades van informar el grup d'experts que no disposaven de les dades sobre el registre d'errors", ha detallat.
Segons els investigadors, Red Elèctrica va obtenir el consentiment de 33 empreses de generació i de les distribuïdores (Iberdrola, Endesa i Naturgy), unes altres vuit no van donar el seu consentiment.
