Judici a García Ortiz
El fiscal general començarà a ser jutjat el 3 de novembre al Suprem, que accepta com a testimonis Miguel Ángel Rodríguez i González Amador
La Sala Penal fixa una vista de sis dies per a la declaració d'un total de 40 testimonis
Cristina Gallardo
La Sala Penal del Tribunal Suprem ha assenyalat entre els pròxims 3 i el 13 de novembre el judici al fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, per un delicte de revelació de secrets, per presumptament haver facilitat a un mitjà de comunicació el contingut confidencial d'un correu electrònic que l'advocat de la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Alberto González Amador, havia enviat al fiscal del cas que se seguia contra ell.
En concret, les sessions del judici se celebraran els dies 3, 4, 5, 11, 12 i 13 de novembre, en jornades de matí i tarda, que començaran a les 10:00 hores, ha informat aquest divendres l'alt tribunal.
El tribunal ha dictat l'acte d'admissió de proves sol·licitades per les parts en el qual declara pertinents la declaració de 40 testimonis, entre els quals es troben vuit fiscals més dos responsables de premsa de la Fiscalia, dotze periodistes, onze guàrdies civils de la UCO i quatre polítics, entre els quals es troba el cap de Gabinet d'Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez. A ells se sumen dos advocats, i l'acusador particular, que és l'empresari parella d'Ayuso presumptament afectat pel que va passar.
