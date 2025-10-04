Resposta a l’alcalde de Madrid
El Govern central contraataca i vol protegir l’avortament en la Constitució
La reacció té lloc després de l’intent de voler informar sobre una ‘síndrome postavortament’
May Mariño
El Govern espanyol passa a la contraofensiva per protegir el dret a l’avortament 48 hores després de la decisió aprovada per l’Ajuntament de Madrid, a iniciativa de Vox, per informar "de manera obligatòria, verbal i escrita, permanent i visible, sobre la síndrome postavortament, a través de les diferents àrees implicades". "Per consagrar la llibertat i l’autonomia de les dones per decidir sobre les seves vides", van reaccionar des de l’Executiu, es proposarà una reforma constitucional que blindi aquest dret, van avançar fonts de la Moncloa. Al Govern entenen que s’està veient retallat aquest dret també per part d’algunes comunitats autònomes, al derivar a clíniques privades les dones que vulguin avortar, habitualment fora de les comunitats autònomes on viuen.
La intenció de l’Executiu passa per impulsar un procediment de reforma ordinari de la Constitució, cosa que requeriria una majoria qualificada. Igual com es va fer aquesta legislatura amb la reforma de l’article 49 de la Constitució, pactada amb el PP.
Els populars, en contra
Els socialistes obligaran així els populars a posicionar-se, en un debat que genera divisió interna a Génova. El Tribunal Constitucional va reconèixer la interrupció voluntària de l’embaràs com un dret essencial de les dones el 2023.
El PP va rebutjar ahir que es reformi la Constitució per blindar l’avortament i va qualificar la proposta del Govern de "cortina de fum" llançada per Sánchez per tapar la corrupció.
