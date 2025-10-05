Mor l'expresident de la Junta d'Extremadura Guillermo Fernández Vara als 66 anys
Actualment, era el secretari de Política Autonòmica del PSOE i vicepresident segon del Senat
ACN
L'expresident de la Junta d'Extremadura Guillermo Fernández Vara ha mort aquest diumenge als 66 anys a conseqüència d'una llarga malaltia, segons ha informat el PSOE d’Extremadura. Natural d'Olivenza (Badajoz) i llicenciat amb Medicina, Fernández Vara va ser secretari general del PSOE d'Extremadura entre 2008 i 2024 i va presidir el govern extremeny al llarg de tres mandats: entre 2007 i 2011, entre 2011 i 2015 i entre el 2019 i el 2023. Actualment, era vicepresident segon del Senat i secretari de Política Autonòmica del PSOE. En un comunicat, el PSOE d’Extremadura ha destacat que Fernández Vara va ser “una figura clau en la història del socialisme extremeny i de l'autonomia”.
Abans de ser president de l'executiu de la seva comunitat va ocupar diversos càrrecs com director general de Salut Pública (1995-1996), conseller de Benestar Social (1996-1999) i conseller de Sanitat i Consum (1999-2007).
