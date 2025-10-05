Comerç electrònic
El negoci de la compravenda de palets de productes retornats d’Amazon: «El camió que arriba avui està venut demà»
El comerç electrònic factura uns 100.000 milions d’euros a l’any a Espanya i s’estima que es tornen articles per valor de 23.800 milions
Diverses empreses es dediquen a vendre des de «capses sorpresa» per 50 euros fins a tràilers per 20.000: «Els compres per fins al 15% del seu valor»
Roberto Bécares
«És la pregunta que més em fan: ‘¿quants productes estan trencats?’. Normalment, la majoria de coses estan en bon estat, però depèn del que sigui. No és el mateix joguines, o roba, que és més difícil que vingui espatllades, que articles electrònics o electrodomèstics». Si hi ha un empresari a Espanya que sap sobre el negoci de compravenda de productes retornats d’Amazon aquest és Juan Manuel Galera. El 2021, en plena pandèmia, va tancar el seu negoci d’hostaleria i es va llançar a comprar palets d’articles en devolució. Avui dia té 10 treballadors a la seva nau de 3.800 metres quadrats de Finestrat (Alacant), on rep cada dia dos tràilers del gegant americà. «El camió que arriba avui demà està venut».
Comercialitza les capses segons li arriben, sense revisar. «L’únic que fem és trossejar el camió. Venen 32 palets i els venem per separat; de vegades per capses», assenyala l’amo de Subastalotes.com, un dels negocis que ha nascut per donar sortida a l’ingent volum d’articles que es tornen a la plataforma de comerç en línia més gran del món, que evita facilitar xifres totals de retorns.
Segons fonts del sector, a Espanya es torna un de cada quatre productes que es compren en el comerç electrònic, que l’any passat va superar els 95.207 milions d’euros de facturació. Això és un augment del 13,1% respecte a l’any anterior, d’acord amb dades de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). Amb aquestes xifres a la mà, s’estima que a Espanya es tornen articles per valor de 23.800 milions d’euros a l’any. Això són bilions de productes a l’any.
Des d’Amazon assenyalen que tots els seus «esforços» van encaminats a donar-los una segona vida, revenent-los, donant-los o reciclant. Cada article tornat, propi de la plataforma o de les marques que venen a través seu, passa per un procés d’inspecció detallat. Si el producte està nou i compleix alts estàndards de qualitat, s’etiqueta com a «nou» i es torna a posar a la venda.
La plataforma revèn els articles utilitzats, tornats i recondicionats de dues maneres: a Amazon Resale, amb preus amb descompte, o a Amazon Renewed, on es venen a «socis comercials qualificats». Quant a la liquidació, a Europa funcionen amb empreses de confiança que adquireixen lots per posteriorment revendre’ls i així poder donar-los una segona vida. Ho fan en subhastes per a majoristes comBstock.
En aquesta liquidació de productes és on entren empreses com Comprardevoluciones.com i Subastalotes.com, que són els reis del mercat, tot i que n’hi ha de més petites. «A internet, després hi ha un popurrí de pàgines web que van i venen; algunes són estafes, no són devolucions d’Amazon, són un altre tipus de negocis. Hi ha molt pirata», afirma Galera sobre els aprofitats d’una febre que s’ha disparat gràcies a les xarxes socials com TikTok, on es presenta, en alguns casos, una realitat molt edulcorada, amb ‘influencers’ obrint les famoses «capses sorpresa» [no se sap què hi ha dins] i endunt-se una gran sorpresa.
«A tothom li agrada obrir capses, i després hi ha la part atractiva del factor loteria, de l’emoció. Saber si t’ha tocat un Iphone, però això no passarà. Hi ha creadors de contingut que adornen la realitat, en actitud ‘mira el que m’ha tocat’. Volen que el seu contingut es percebi de la manera més positiva possible», raona Carlos Bravo, emprenedor en comerç electrònic, divulgador i autor del llibre ‘Cómo vender en Amazon desde zero’, sobre aquest ganxo que ha disparat la comercialització de les «capses sorpresa».
Diu Bravo que una vegada va comprar per 2.000 euros un dels palets de devolucions –de joguines– en una plataforma europea, però li va sortir malament. «La meva experiència va ser nefasta. Dels 2.000 euros ben just en vam treure 1.000 amb sort en la revenda, a més de les hores que vam dedicar a revisar tot el material, en molts casos danyat», revela.
El cert, tot i així, és que és un negoci cada vegada més estès, amb molts particulars guanyant-se un extra o percebent un salari revenent el que compren en aquestes plataformes especialitzades. «La major part de la gent que compra els palets o les capses les revisa i després les revèn a Wallapop, Vinted, outlets, mercats ambulants... Nosaltres tenim clients que van des dels particulars que compren capses per 100 o 200 euros fins a empreses grans que tenen la seva empresa, la seva pàgina web o la seva botiga de segona mà», assenyala Galera sobre la seva plataforma, que exerceix gairebé d’intermediària entre Amazon i el venedor final.
El ‘boom’ del negoci no es va registrar fins a l’any passat, quan Hisenda va dir que ficaria mà al comerç electrònic: les plataformes digitals estan obligades a informar l’Agència Tributària per vendes superiors a 2.000 euros o que superin els 30 productes a l’any. «Abans hi havia moltes formiguetes, clients petits, però arriba un moment en què has de prendre una decisió i donar-te d’alta per dedicar-t’hi en cos i ànima. La gent s’ha professionalitzat i alguns que començaven amb 100 euros ara tenen el seu propi magatzem», relata Galera, propietari d’una empresa que compra els tràilers en les subhastes obertes d’Amazon i en d’altres de la seva intranet a les quals s’accedeix per «invitació» segons volum.
Els lots que revenen venen amb albarans amb la llista de productes que hi ha a l’interior. «Palet de piscina i jardí [7 productes] per 175 euros», diu un anunci de Comprardevoluciones.com sobre un palet valorat en 1.095 que inclou, entre altres articles, una graella Webber, cadires de fusta, un armari i una piscina amb bomba de filtre que nova costaria 123 euros.
El palet està «sense revisar», deixa clar l’anunci de la web, que en aquest tipus de negocis acostuma a incloure sempre ‘disclaimers’. «L’estat de cada producte és incert i no podem garantir un percentatge exacte [de productes en bon estat], ja que cada categoria i cada lot és diferent. Sempre hi haurà algun producte que hagis de reparar, comprar peces o fins i tot rebutjar», expliquen clarament en la web de Subastalotes.com.
Els electrodomèstics, els productes que més es tornen
Les capses i els palets són de tot tipus. Productes de nadó i de cura personal, eines, electrònica i so, joguines, electrodomèstics... Es poden comprar capses des de 50 euros i tràilers sencers des de 5.000 euros. Els camions, amb preus que poden assolir els 20.000 euros, acostumen a arribar a les plataformes també categoritzats. El que més es torna: els electrodomèstics. «Ara ens comencen a arribar els aires condicionats tornats, anem un o dos mesos per darrere de la temporada», apunta l’empresari.
Un dels negocis que ha sorgit de manera paral·lela és el de les botigues físiques de devolucions a les principals ciutats d’Espanya, on no només venen productes d’Amazon, sinó de Shein, AliExpress o mercaderia xinesa, com Crazy Day –que té diverses botigues a Madrid i València–, Prime Recovr (Sant Adrià de Besòs), Prime Deals (Barcelona) i Black Days Outlet (Màlaga).
I, a mesura que creix el negoci, també creixen els oportunistes. Així, les capses sorpresa o «misterioses», que es comercialitzen en molts portals, s’han convertit, segons fonts del sector, en un forat negre, ja que hi ha moltes empreses pirata que envien productes, principalment xinesos, en «molt mal estat». «És que no saps el que t’arriba. Potser has pagat 99 euros i et venen tonteries xineses. A nosaltres ens arriben moltes reclamacions de gent que no sap ni on ha comprat i com que són comandes a contra reembossament es perd en uns llimbs. No saps a qui reclamar», conclou Galera.
